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18:18 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцев просят помочь «организовать» бесплатную книжную ярмарку

В Воронеже намечается очередная бесплатная «Свободная книжная ярмарка». Но чтобы мероприятие точно состоялось, важно, чтобы горожане пожертвовали в её «фонд» литературу.

Сегодня, 11 сентября, информация об этом появилась на официальной странице «Центра социальных инициатив».

Такая акция уже проходила в городе около года назад и собрала немало участников. В её рамках любой желающий может обменять книги или просто обзавестись новой и интересной для себя литературой. Причём всё это как главное условие участия — абсолютно бесплатно.

Организаторы ещё не называют конкретных дат проведения — в качестве срока обозначен конец сентября. Сейчас пока важно собрать как можно больше книг. И за помощью в этом активисты обратились к горожанам.

Если у вас есть литература, которую вы готовы пожертвовать для ярмарки, её можно принести в любой будний день с 16:00 до 21:00 в «Центр социальных инициатив» по адресу ул. Цурюпы (остановка «Манежная»), дом № 34, 3 этаж.

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