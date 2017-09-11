Воронежцев просят помочь «организовать» бесплатную книжную ярмарку
В Воронеже намечается очередная бесплатная «Свободная книжная ярмарка». Но чтобы мероприятие точно состоялось, важно, чтобы горожане пожертвовали в её «фонд» литературу.
В Воронеже намечается очередная бесплатная «Свободная книжная ярмарка». Но чтобы мероприятие точно состоялось, важно, чтобы горожане пожертвовали в её «фонд» литературу.
Сегодня, 11 сентября, информация об этом появилась на официальной странице «Центра социальных инициатив».
Такая акция уже проходила в городе около года назад и собрала немало участников. В её рамках любой желающий может обменять книги или просто обзавестись новой и интересной для себя литературой. Причём всё это как главное условие участия — абсолютно бесплатно.
Организаторы ещё не называют конкретных дат проведения — в качестве срока обозначен конец сентября. Сейчас пока важно собрать как можно больше книг. И за помощью в этом активисты обратились к горожанам.
Если у вас есть литература, которую вы готовы пожертвовать для ярмарки, её можно принести в любой будний день с 16:00 до 21:00 в «Центр социальных инициатив» по адресу ул. Цурюпы (остановка «Манежная»), дом № 34, 3 этаж.