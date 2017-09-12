Воронежская военно-воздушная академия получит новейшие вертолёты
Начальник
Начальник
— Получены новейшие комплекты разведки и РЭБ, самые современные образцы цифровых комплексов связи, средства
По словам генерала, академия сотрудничает со многими НИИ, конструкторскими бюро и предприятиями, которые работают в интересах авиации.
— Прежде чем новые типы авиационной техники попадают в войска, их оборудование, системы, узлы и агрегаты разрабатываются в рамках НИОКР (ОКР), проходят необходимые испытания на промышленных предприятиях и после этого поступают к нам в академию в качестве учебных пособий и в наших учебных аудиториях имеются практически все новейшие образцы, — пояснил Геннадий Зибров.
Генерал подчеркнул, что в академию поступают опытные, предсерийные летательные аппараты. К примеру, так уже было с самолётом Су-34, вертолётами Ми-28Н, Ка-52, Ка-226.