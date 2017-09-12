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07:51 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежская военно-воздушная академия получит новейшие вертолёты

Начальник Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров на присяге курсантов рассказал, что в скором времени учреждение получит 10 вертолётов «Ансат-У».

Источник: Время Воронежа

— Получены новейшие комплекты разведки и РЭБ, самые современные образцы цифровых комплексов связи, средства аэродромно-технического обеспечения полётов, — цитирует агентство ТАСС Геннадия Зиброва. — В ближайшие месяцы академия примет десять вертолётов «Ансат-У».

По словам генерала, академия сотрудничает со многими НИИ, конструкторскими бюро и предприятиями, которые работают в интересах авиации.

— Прежде чем новые типы авиационной техники попадают в войска, их оборудование, системы, узлы и агрегаты разрабатываются в рамках НИОКР (ОКР), проходят необходимые испытания на промышленных предприятиях и после этого поступают к нам в академию в качестве учебных пособий и в наших учебных аудиториях имеются практически все новейшие образцы, — пояснил Геннадий Зибров.

Генерал подчеркнул, что в академию поступают опытные, предсерийные летательные аппараты. К примеру, так уже было с самолётом Су-34, вертолётами Ми-28Н, Ка-52, Ка-226.

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