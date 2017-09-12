Воронежская военно-воздушная академия получит новейшие вертолёты

По словам генерала, академия сотрудничает со многими НИИ, конструкторскими бюро и предприятиями, которые работают в интересах авиации.

— Прежде чем новые типы авиационной техники попадают в войска, их оборудование, системы, узлы и агрегаты разрабатываются в рамках НИОКР (ОКР), проходят необходимые испытания на промышленных предприятиях и после этого поступают к нам в академию в качестве учебных пособий и в наших учебных аудиториях имеются практически все новейшие образцы, — пояснил Геннадий Зибров.