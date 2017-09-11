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17:49 (мск), источник: Actualitati.md

Первый в Кишиневе строительный 3D-принтер начал свою работу

Столичная новинка позволит печатать небольшие по габаритам архитектурные сооружения, некоторые декоративные элементы для украшения домов и даже более сложные конструкции.

Источник: Actualitati.md

Владельцем прогрессивной техники стала компания 3DStroySRL. Принтер расположился на площади 32 м².

«Мы несколько месяцев экспериментировали с режимами работы, составом бетонной смеси», — рассказал для mybusiness.md директор по производству 3DStroy Анатолий Лисник. В результате остановились на определённом составе, который содержит фибру, дающую армирование. То есть материл становится более трещиностойким.

Также в процессе экспериментов было создано несколько готовых конструкций, в том числе и с использованием красящих пигментов.

А в ходе первого производственного запуска решено было символически изготовить букву А и установить её у стеклянной стены цеха, перед которой паркуют машины.

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