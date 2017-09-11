Первый в Кишиневе строительный 3D-принтер начал свою работу

Источник: Actualitati.md

Владельцем прогрессивной техники стала компания 3DStroySRL. Принтер расположился на площади 32 м².

«Мы несколько месяцев экспериментировали с режимами работы, составом бетонной смеси», — рассказал для mybusiness.md директор по производству 3DStroy Анатолий Лисник. В результате остановились на определённом составе, который содержит фибру, дающую армирование. То есть материл становится более трещиностойким.

Также в процессе экспериментов было создано несколько готовых конструкций, в том числе и с использованием красящих пигментов.