Первый в Кишиневе строительный 3D-принтер начал свою работу
Столичная новинка позволит печатать небольшие по габаритам архитектурные сооружения, некоторые декоративные элементы для украшения домов и даже более сложные конструкции.
Столичная новинка позволит печатать небольшие по габаритам архитектурные сооружения, некоторые декоративные элементы для украшения домов и даже более сложные конструкции.
Владельцем прогрессивной техники стала компания 3DStroySRL. Принтер расположился на площади 32 м².
«Мы несколько месяцев экспериментировали с режимами работы, составом бетонной смеси», — рассказал для mybusiness.md директор по производству 3DStroy Анатолий Лисник. В результате остановились на определённом составе, который содержит фибру, дающую армирование. То есть материл становится более трещиностойким.
Также в процессе экспериментов было создано несколько готовых конструкций, в том числе и с использованием красящих пигментов.
А в ходе первого производственного запуска решено было символически изготовить букву А и установить её у стеклянной стены цеха, перед которой паркуют машины.