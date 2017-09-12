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07:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Эртильском районе отремонтируют мост через реку Битюг

Из облбюджета на работы выделили 61,7 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

К капитальному ремонту моста через реку Битюг в селе Большой Самовец Эртильского района приступили в пятницу, 8 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Самовецкого поселения Николай Дорохин в понедельник, 11 сентября.

Сейчас демонтируют проезжую часть моста. Ее и опорные части балок пролетного строения заменят. Также установят современные перильные и барьерные ограждения, уложат новое асфальтобетонное покрытие, заменят сопряжение моста с насыпью. На время строительных работ через мост организовали однополосное движение, установили светофоры и дорожные предупреждающие знаки.

— Несущие конструкции моста усилим композиционными материалами, опоры отремонтируем. Также укрепим береговые опоры бетоном, — пояснил корреспонденту РИА «Воронеж» начальник участка Алексей Колесников.

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области выделил на проведение работ 61,7 млн рублей. Работы планируют завершить до 1 декабря 2017 года.

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