В Эртильском районе отремонтируют мост через реку Битюг

Источник: РИА "Воронеж"

К капитальному ремонту моста через реку Битюг в селе Большой Самовец Эртильского района приступили в пятницу, 8 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Самовецкого поселения Николай Дорохин в понедельник, 11 сентября.

Сейчас демонтируют проезжую часть моста. Ее и опорные части балок пролетного строения заменят. Также установят современные перильные и барьерные ограждения, уложат новое асфальтобетонное покрытие, заменят сопряжение моста с насыпью. На время строительных работ через мост организовали однополосное движение, установили светофоры и дорожные предупреждающие знаки.

— Несущие конструкции моста усилим композиционными материалами, опоры отремонтируем. Также укрепим береговые опоры бетоном, — пояснил корреспонденту РИА «Воронеж» начальник участка Алексей Колесников.