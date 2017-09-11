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17:43 (мск), источник: Kazinform

Маршруты некоторых автобусов будут изменены в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Схемы движения некоторых автобусов будут изменены в Астане, сообщает пресс-служба акимата Астаны.

Источник: Kazinform

В связи с ограничением движения транспорта по ул. Манаса, на участке от пр. Абылай хана до ул. Кудайбердыулы, с 22 часов 13 сентября до 8 часов утра 14 сентября движение маршрутов № 23, 48, 80, 106, 201, 304, 313, 315 будет временно перенесено с ул. Манаса на ул. К. Рыскулбекова.

Также в связи с отсутствием проезда для общественного транспорта по трассе Астана — Малотимофеевка, на участке от ул. Жабаева до ул. Экибастуз, схема движения маршрута № 15 переносится на ул. Жабаева.

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