Маршруты некоторых автобусов будут изменены в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Схемы движения некоторых автобусов будут изменены в Астане, сообщает
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Схемы движения некоторых автобусов будут изменены в Астане, сообщает
В связи с ограничением движения транспорта по ул. Манаса, на участке от пр. Абылай хана до ул. Кудайбердыулы, с 22 часов 13 сентября до 8 часов утра 14 сентября движение маршрутов № 23, 48, 80, 106, 201, 304, 313, 315 будет временно перенесено с ул. Манаса на ул. К. Рыскулбекова.
Также в связи с отсутствием проезда для общественного транспорта по трассе Астана — Малотимофеевка, на участке от ул. Жабаева до ул. Экибастуз, схема движения маршрута № 15 переносится на ул. Жабаева.