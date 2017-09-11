Маршруты некоторых автобусов будут изменены в Астане

В связи с ограничением движения транспорта по ул. Манаса, на участке от пр. Абылай хана до ул. Кудайбердыулы, с 22 часов 13 сентября до 8 часов утра 14 сентября движение маршрутов № 23, 48, 80, 106, 201, 304, 313, 315 будет временно перенесено с ул. Манаса на ул. К. Рыскулбекова.