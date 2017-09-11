Более 20 тыс. участников соберет в Казани массовый забег «Кросса нации»

(Город Казань KZN.RU, 11 сентября). 16 сентября в Казани пройдет Всероссийского день бега «Кросс нации-2017». В столице Татарстана самый массовый забег длинной в 1 км соберет более 20 тыс. участников, среди которых будут представители различных возрастных категорий и уровней спортивной подготовки.

Чтобы принять участие в спортивном празднике, необходимо обратиться в мандатную комиссию, которая работает с 11 по 15 сентября по адресу — ул. Ташаяк, 2а (Центральный стадион) с 10.00 до 16.00. Телефон мандатной комиссии: (843) 292−07−87.

Само мероприятие состоится на площадке, прилегающей к Центральному стадиону — трасса будет проходить по ул. Кремлевская набережная. Победителей и призеров наградят кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

«Кросс нации» знаменит тем, что ежегодно объединяет тысячи любителей спорта вне зависимости от их возраста и уровня физической подготовки. На протяжении нескольких лет это спортивное мероприятие считается самым масштабным по количеству участников и географическому распространению на территории России. Ежегодно оно привлекает к участию все большее количество граждан и городов нашей страны. Профессиональные спортсмены совершат забеги на более длинные дистанции: 1000 м, 2000 м, 4000 м, 6000 м и 8000 м. В этом году забеги «Кросса нации» пройдут в 84 регионах страны.