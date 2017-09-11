Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Галкин рассказал о конфликте со Стасом Михайловым
17 советов от самых старых людей планеты
Путин прислушался к советам Меркель о размещении миротворцев
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Куриленко снялась в приспущенном до бедер платье – СМИ
ВСУ находятся в Донбассе незаконно – депутат Рады
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
67-летняя Бабкина обрадовала Сеть семейными снимками - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
18:05 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Более 20 тыс. участников соберет в Казани массовый забег «Кросса нации»

Желающие принять участие в соревнованиях могут обратиться в мандатную комиссию, которая работает на Центральном стадионе.

(Город Казань KZN.RU, 11 сентября). 16 сентября в Казани пройдет Всероссийского день бега «Кросс нации-2017». В столице Татарстана самый массовый забег длинной в 1 км соберет более 20 тыс. участников, среди которых будут представители различных возрастных категорий и уровней спортивной подготовки.

Чтобы принять участие в спортивном празднике, необходимо обратиться в мандатную комиссию, которая работает с 11 по 15 сентября по адресу — ул. Ташаяк, 2а (Центральный стадион) с 10.00 до 16.00. Телефон мандатной комиссии: (843) 292−07−87.

Само мероприятие состоится на площадке, прилегающей к Центральному стадиону — трасса будет проходить по ул. Кремлевская набережная. Победителей и призеров наградят кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

«Кросс нации» знаменит тем, что ежегодно объединяет тысячи любителей спорта вне зависимости от их возраста и уровня физической подготовки. На протяжении нескольких лет это спортивное мероприятие считается самым масштабным по количеству участников и географическому распространению на территории России. Ежегодно оно привлекает к участию все большее количество граждан и городов нашей страны. Профессиональные спортсмены совершат забеги на более длинные дистанции: 1000 м, 2000 м, 4000 м, 6000 м и 8000 м. В этом году забеги «Кросса нации» пройдут в 84 регионах страны.

Отметим, что в связи с проведением «Кросса нации» в Казани с 7.00 до 14.00 будут введены ограничения движения транспортных средств по ул. Кремлевская набережная (от ул. Декабристов до ул. Саид-Галеева в обе стороны), по ул. Саид-Галеева (на перекрестке с ул. Кремлевская набережная в направлении Кировской дамбы), на участке съезда с ул. Кремлевская набережная до пл. Тысячелетия (дорога между Центральным стадионом и Казанским государственным цирком).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Более 20 тыс. участников соберет в Казани массовый забег «Кросса нации»
Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
Эксперт: в Европу могут вернуться тысячи жен и детей боевиков
Меркель одобрила инициативу России по миротворцам в Донбассе
Отток капитала из России почти удвоился в 2017 году
Президент УЕФА пообещал исключить ПСЖ из еврокубков
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь