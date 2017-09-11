В Крыму выступят Татьяна Овсиенко и группа «7Б»

День рождения Армянска, который запланирован в эти выходные, отпразднуют по полной программе.

— На большой сцене города выступят звезды российской эстрады, выберут «Мисс Армянск» и определят самый вкусный шашлык в городе, — сообщает турпортал Республики Крым.

Праздник стартует вечером 15 сентября в Центре культуры и досуга Армянска. Споет ВИА «Синяя птица», но пройти в зал можно только по приглашениям.

На следующий день — 16 сентября — начнутся массовые мероприятия, в которых могут поучаствовать все желающие.

На повестке дня: шествие молодежи, гастрономический турнир «Шашлык по-армянски», конкурс красоты и элегантности «Мисс Армянск — 2017».