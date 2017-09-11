Названа причина массового отупения человечества

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав структуру и результаты более 1,8 тысячи тестов по определению IQ, которые, как правило, оценивают рабочую или кратковременную память. Первая, связанная с принятием решений и анализом информации, обычно ухудшается после 60 лет, тогда как вторая, отвечающая за кратковременное запоминание, с возрастом почти не меняется.