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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа причина массового отупения человечества

Британские и таиландские ученые определили причину снижения среднего IQ населения Земли. Исследование опубликовано в журнале Intelligence, сообщает New Scientist.

Причиной снижения среднего IQ ученые посчитали демографические факторы, главным образом старение населения и снижение рождаемости в развитых странах.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав структуру и результаты более 1,8 тысячи тестов по определению IQ, которые, как правило, оценивают рабочую или кратковременную память. Первая, связанная с принятием решений и анализом информации, обычно ухудшается после 60 лет, тогда как вторая, отвечающая за кратковременное запоминание, с возрастом почти не меняется.

Специалисты обнаружили, что тесты, основанные на кратковременной памяти, демонстрируют рост среднего IQ у населения, тогда как начиная с 2004 года испытания, основанные на рабочей памяти, свидетельствуют о снижении среднего IQ людей.

В течение прошлого века ученые наблюдали постепенный рост среднего IQ населения планеты. Данная тенденция изменилась в 2004 году, когда рост IQ замедлился.

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