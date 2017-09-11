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20:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Старейший рынок Екатеринбурга «переедет»

На Вторчермет.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге закрывается торговый комплекс «Ботанический». На рынок уже не пускают посетителей: там идет «уборка». Продавцы увозят товар, а торговые площадки сносят. Территорию выкупили под жилую застройку.

Как сообщили «Уралинформбюро» информированные источники, рынок перенесут на Вторчермет. Рядом с магазином «Райт», на территории действующей сейчас частной парковки, разместятся овощные ряды. Смешанный рынок появится на территории мясокомбината на Селькоровской.

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