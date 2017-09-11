Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Галкин рассказал о конфликте со Стасом Михайловым
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Россия заявила протест Польше
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Бом возмущен ответом России на санкции США
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать замораживанию Донбасса
Кидман полностью обнажилась ради съемки – СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
18:11 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре изменят движение трамвайных маршрутов 2, 4 и 21

С 14 по 17 сентября после 22:30 временно изменятся трамвайные маршруты 2, 4 и 21.

Источник: ЮГА.ру

«Изменения вводятся в связи капитальным ремонтом трамвайных путей на ул. Коммунаров. Работы будут вестись только в вечернее и ночное время. На период работ будет перенесена остановка трамваев “Кооперативный рынок”. Павильон, расположенный по четной стороне ул. Коммунаров, перенесут на 50 метров в сторону улицы Гимназической», — прокомментировали в МУП «КТТУ».

После 21:45 трамваи маршрута 2 от конечной остановки «ул. Декабристов» будут следовать через Кооперативный рынок до ж/д вокзала «Краснодар-1» и от вокзала — в Западное депо. Трамваи маршрута № 4 из Комсомольского микрорайона от Кооперативного рынка отправятся по ул. Коммунаров, ул. Офицерской, ул. Колхозной до остановки «Ул. 40-летия Победы», обратно — тем же маршрутом в Восточное депо. Трамваи маршрута № 21 после указанного времени из Юбилейного микрорайона проследуют через Кооперативный рынок до ж/д вокзала «Краснодар-1», обратно — в Западное депо.

Последние рейсы от конечной остановки «Ул. Индустриальная» отправятся в 22:12 по маршруту № 2, в 22:11 по маршруту № 4, в 22:08 — по маршруту № 21.

Кроме того, с 12 сентября на период ремонта остановочный пункт «Кооперативный рынок» для трамваев маршрутов № 2, 4, 21 по четной стороне ул. Коммунаров будет перенесен на 50 метров в сторону ул. Гимназической.

Как сообщали Юга.ру, 15 августа дорогу по улице Садовой от Промышленной в сторону МОПРа закрыли для движения автомобилей. Движение трамваев по мосту планировалось полностью перекрыть 5 сентября, но позже дату перенесли на 11 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
Эксперт: в Европу могут вернуться тысячи жен и детей боевиков
Меркель одобрила инициативу России по миротворцам в Донбассе
Отток капитала из России почти удвоился в 2017 году
Президент УЕФА пообещал исключить ПСЖ из еврокубков
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь