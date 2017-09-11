В Краснодаре изменят движение трамвайных маршрутов 2, 4 и 21

Источник: ЮГА.ру

«Изменения вводятся в связи капитальным ремонтом трамвайных путей на ул. Коммунаров. Работы будут вестись только в вечернее и ночное время. На период работ будет перенесена остановка трамваев “Кооперативный рынок”. Павильон, расположенный по четной стороне ул. Коммунаров, перенесут на 50 метров в сторону улицы Гимназической», — прокомментировали в МУП «КТТУ».

После 21:45 трамваи маршрута 2 от конечной остановки «ул. Декабристов» будут следовать через Кооперативный рынок до ж/д вокзала «Краснодар-1» и от вокзала — в Западное депо. Трамваи маршрута № 4 из Комсомольского микрорайона от Кооперативного рынка отправятся по ул. Коммунаров, ул. Офицерской, ул. Колхозной до остановки «Ул. 40-летия Победы», обратно — тем же маршрутом в Восточное депо. Трамваи маршрута № 21 после указанного времени из Юбилейного микрорайона проследуют через Кооперативный рынок до ж/д вокзала «Краснодар-1», обратно — в Западное депо.

Последние рейсы от конечной остановки «Ул. Индустриальная» отправятся в 22:12 по маршруту № 2, в 22:11 по маршруту № 4, в 22:08 — по маршруту № 21.

Кроме того, с 12 сентября на период ремонта остановочный пункт «Кооперативный рынок» для трамваев маршрутов № 2, 4, 21 по четной стороне ул. Коммунаров будет перенесен на 50 метров в сторону ул. Гимназической.