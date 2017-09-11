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18:34 (мск), источник: Informburo.kz

В нескольких областях Казахстана 12 сенября ожидаются заморозки до 1 градуса

Прогноз погоды на вторник, 12 сентября, синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 56% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Informburo.kz

На северо-западе республики ночью и утром местами туман.

В Астане переменная облачность, осадки. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла, днём 8−10 тепла.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градуса тепла. Днём воздух прогреется до 26−28 градусов.

В Акмолинской области дожди. Ночью местами, днём на большей части региона усилится ветер 15−20 м/с, днём порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла. Днём от 7 до 12 градусов тепла.

В Актюбинской области осадки, переменная облачность, в ночное время суток местами ожидаются заморозки до 3 градусов. Ночью и утром местами — туман. Ветер 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с. Температура воздуха ночью составит 6−8 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 18−20 градусов.

В Алматинской области осадки. Местами усилится ветер до 15−23 м/с. Ночью от 11 до 16 градусов, днём от 25 до 30 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 20 до 25 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области пройдут дожди с грозами. Местами усилится ветер 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с. Температура воздуха составит от 5 до 10 градусов ночью и до 17−22 градусов тепла днём.

В Жамбылской области ночью синоптики обещают дождь. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов ночью, от 21 до 26 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность. Местами усилится ветер до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днём от +20 до +25 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области дожди. Местами усилится ветер 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с. Ночью температура воздуха 2−7 градусов тепла, днём ожидается от +7 до +12.

В Костанайской области переменная облачность, дождь, местами переходящий в мокрый снег. На территории региона ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами — туман. Ночью на территории региона ожидается от +1 до +6 градусов по Цельсию, днём от +8 до +13.

В Кызылординской области облачно. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днём от +17 до +22 градусов.

В Мангыстауской области днём ясная погода. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Температурный фон днём составит 24−29 градуса по Цельсию.

В Павлодарской области дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер 15−20 м/с, местами порывы до 23−28 м/с. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов ночью и от +6 до +11 днём.

В Северо-Казахстанской области осадки, вероятен снег, ночью местами ожидаются заморозки до 3 градусов. Ветер 15−20 м/с, местами порывы до 23−28 м/с. Ночью температура воздуха от +1 до +6 градусов, днём от +5 до +10 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность. Местами усилится ветер до 15−23 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днём от 20 до 25 градусов тепла.

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