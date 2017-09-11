В нескольких областях Казахстана 12 сенября ожидаются заморозки до 1 градуса
Прогноз погоды на вторник, 12 сентября, синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на вторник, 12 сентября, синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».
На
В Астане переменная облачность, осадки. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла, днём 8−10 тепла.
В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градуса тепла. Днём воздух прогреется до 26−28 градусов.
В Акмолинской области дожди. Ночью местами, днём на большей части региона усилится ветер 15−20 м/с, днём порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла. Днём от 7 до 12 градусов тепла.
В Актюбинской области осадки, переменная облачность, в ночное время суток местами ожидаются заморозки до 3 градусов. Ночью и утром местами — туман. Ветер 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с. Температура воздуха ночью составит 6−8 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 18−20 градусов.
В Алматинской области осадки. Местами усилится ветер до 15−23 м/с. Ночью от 11 до 16 градусов, днём от 25 до 30 градусов тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 20 до 25 градусов по Цельсию.
В
В Жамбылской области ночью синоптики обещают дождь. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов ночью, от 21 до 26 градусов тепла днём.
В
В Карагандинской области дожди. Местами усилится ветер 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с. Ночью температура воздуха 2−7 градусов тепла, днём ожидается от +7 до +12.
В Костанайской области переменная облачность, дождь, местами переходящий в мокрый снег. На территории региона ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами — туман. Ночью на территории региона ожидается от +1 до +6 градусов по Цельсию, днём от +8 до +13.
В Кызылординской области облачно. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днём от +17 до +22 градусов.
В Мангыстауской области днём ясная погода. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Температурный фон днём составит 24−29 градуса по Цельсию.
В Павлодарской области дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер 15−20 м/с, местами порывы до 23−28 м/с. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов ночью и от +6 до +11 днём.
В
В