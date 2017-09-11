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18:31 (мск), источник: Publika.md

Расшифровано знаменитое «письмо дьявола» XVII века

Итальянские ученые при помощи алгоритма, найденного в скрытом сегменте интернета, расшифровали письмо «одержимой дьяволом» монахини Марии Кросифиссы делла Кончесионе. Об этом сообщает La Stampa.

Источник: Publika.md

Урожденная Изабелла Томаси с 15 лет пребывала в бенедиктинском женском монастыре. Однажды утром в 1676 году она проснулась с перепачканными чернилами руками и лицом. На столе лежал листок с загадочным текстом. Мария поведала, что в нее якобы вселился дьявол, который ее рукою и написал манускрипт.

Более трех столетий текст не могли расшифровать. И вот исследователи из научного центра «Людум» в Катании (Ludum Science Center) заявили, что им удалось это сделать. Они использовали алгоритм для дешифровки, найденный в скрытом сегменте интернета DarkNet. Текст оказался сумбурным. Он написан с использованием нескольких языков, пишет РГ.

Рукопись посвящена размышлениям об отношениях между Богом, дьяволом и человеком. Так, сестра Мария написала, что «Бог был изобретен человеком», и «эта система ни для кого не работает». Текст содержит и такую фразу: «Бог считает, что может освободить смертных».

«Вероятно, Мария была талантливым лингвистом, — говорит директор центра “Людум” Даниэле Абате. — Текст она написала на языке собственного изобретения, смешав известные ей алфавиты. Каждый символ хорошо продуман и структурирован. Но дьявол, конечно, был только в ее голове».

Исследователи установили, что монахиня была хорошо знакома с латынью, древнегреческим и руническим алфавитом. Считается, что Мария получила еще два «послания от дьявола», но не стала их записывать. По мнению ученых, она страдала от шизофрении или биполярного расстройства.

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