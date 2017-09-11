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18:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивосток первым в России увидел самую полную версию «Матильды»

После премьерного тестового показа Алексей Учитель провел автограф-сессию и пообщался со зрителями.

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Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.

Премьера нашумевшего фильма «Матильда» Алексея Учителя состоялась 11 сентября во Владивостоке. Столица Приморья стала первым из трех городов, помимо Санкт-Петербурга и Москвы, где режиссер решил устроить тестовый показ художественной картины. Как отметил Учитель, владивостокцы увидели самую полную версию фильма — никакие сцены из нее не вырезали, сообщает ИА PrimaMedia.

Спецпоказ «Матильды», которая еще до выхода на большие экраны получила осуждение некоторой части общественности, прошел в кинотеатре «Иллюзион», что в ТЦ «Черемушки». Просмотр стартовал в 20.30 одновременно в четырех залах. Стоит отметить, что уже за день до премьеры все билеты на фильм были распроданы. Перед началом сеанса Алексей Учитель зашел в каждый зал и произнес слова благодарности зрителям.

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Владивосток попал в число трех городов страны наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, где решили провести тестовые показы фильма, который, к слову, не совсем завершен — кое-где еще не хватает титров. С другой стороны, у владивостокцев, москвичей и петербуржцев есть уникальная возможность увидеть самую полную версию «Матильды» — из тестовой версии не вырезали ни одной сцены, в то время как «прокатный» вариант может измениться.

Напомним, скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя и чувства верующих. «Государь Николай Александрович является святым, мучеником, причислен церковью к лику святых», — сказала Поклонская. Для исполнения своих целей она направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма «Матильда». В свою очередь, Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Тем не менее 10 августа департамент кинематографии Минкультуры России выдало ленте прокатное удостоверение.

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