Владивосток первым в России увидел самую полную версию «Матильды»
После премьерного тестового показа Алексей Учитель провел
После премьерного тестового показа Алексей Учитель провел
Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.
Премьера нашумевшего фильма «Матильда» Алексея Учителя состоялась 11 сентября во Владивостоке. Столица Приморья стала первым из трех городов, помимо
Спецпоказ «Матильды», которая еще до выхода на большие экраны получила осуждение некоторой части общественности, прошел в кинотеатре «Иллюзион», что в ТЦ «Черемушки». Просмотр стартовал в 20.30 одновременно в четырех залах. Стоит отметить, что уже за день до премьеры все билеты на фильм были распроданы. Перед началом сеанса Алексей Учитель зашел в каждый зал и произнес слова благодарности зрителям.
Владивосток попал в число трех городов страны наравне с Москвой и
Напомним, скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя и чувства верующих. «Государь Николай Александрович является святым, мучеником, причислен церковью к лику святых», — сказала Поклонская. Для исполнения своих целей она направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма «Матильда». В свою очередь, Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Тем не менее 10 августа департамент кинематографии Минкультуры России выдало ленте прокатное удостоверение.