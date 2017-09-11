В Уфе названы самые опасные места для купания

Официально были открыты 10 пляжей, из них два в Деме, 4 — в Калининском районе, 1 — в Кировском, 3 — в Октябрьском районе. Кроме того, спасатели дежурили на двух пляжах, которые не были официальными — в Затоне и у дамбы Теплого озера.
Пляж у Теплого озера оказался самым опасным местом для купания. Здесь спасатели за лето вытащили из воды 9 человек, из них двое детей.
Помимо работы непосредственно на пляжах, сотрудники службы спасения проводили профилактические мероприятия.
«Всего было проведено 40 рейдов, порядка 1 000 профилактических бесед, выписано 43
протокола», — сообщили в «Службе спасения 112».