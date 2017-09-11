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18:44 (мск), источник: Новый Калининград

МЧС: во вторник в регионе проверят уличные сирены

Кратковременное звучание сигнала никаких действий населения не предусматривает.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 12 сентября, в 11 часов утра для определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения Калининградской области будет произведена проверка работоспособности сирен, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе МЧС.

В это время в областном центре и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.

«Кратковременное звучание сигнала “Внимание всем” служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает», — отметили в ведомстве.

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