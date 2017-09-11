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18:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы сняли на видео бегущего по проезжей части теленка

Животное заметили в Юго-западном микрорайоне.

Видео с теленком, бегущим вдоль проезжей части в Юго-западном микрорайоне Воронежа, появилось в городской группе в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 11 сентября. Животное заметили днем на проспекте Патриотов, рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» автор видео, представившаяся Лизой Росс.

Судя по ролику, теленок пересекал проезжую часть по ходу движения машин и мешал автомобилистам. Видео собрало более 20 тыс. просмотров и множество комментариев. Большинство шутили над ситуацией, однако некоторые отметили, что «лучше бы не смеяться, а помочь теленку и себе и убрать его с проезжей части». Горожане вспомнили, что по Воронежу «то лошади бегали, то заяц по площади Ленина». По словам Лизы Росс, вечером хозяйку животного нашли, она забрала теленка.

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