Воронежцы сняли на видео бегущего по проезжей части теленка

Судя по ролику, теленок пересекал проезжую часть по ходу движения машин и мешал автомобилистам. Видео собрало более 20 тыс. просмотров и множество комментариев. Большинство шутили над ситуацией, однако некоторые отметили, что «лучше бы не смеяться, а помочь теленку и себе и убрать его с проезжей части». Горожане вспомнили, что по Воронежу «то лошади бегали, то заяц по площади Ленина». По словам Лизы Росс, вечером хозяйку животного нашли, она забрала теленка.