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08:26 (мск), источник: Volga News

Завершается ремонт моста через реку Кинель, который соединит Отрадный с Кинель-Черкасским районом

В Отрадном подходят к концу работы по ремонту моста через реку Кинель, который связывает город с селами Продвижение и Свободные ключи Кинель-Черкасского района.

Источник: AP 2017

Дорога по мосту от Отрадного до населенных пунктов составит всего 6 км. Ранее путь в объезд занимал 45 км.

Благодаря усилиям администрации Отрадного, местным предпринимателям, и сварщикам НПП «Бурение» удалось выровнять просевший каркас моста, положить новые шпалы и листы железа.

В ближайшее время мост запустят в эксплуатацию. Отметим, что проезд большегрузного транспорта по мосту запрещен.

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