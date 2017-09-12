Завершается ремонт моста через реку Кинель, который соединит Отрадный с Кинель-Черкасским районом
В Отрадном подходят к концу работы по ремонту моста через реку Кинель, который связывает город с селами Продвижение и Свободные ключи
В Отрадном подходят к концу работы по ремонту моста через реку Кинель, который связывает город с селами Продвижение и Свободные ключи
Дорога по мосту от Отрадного до населенных пунктов составит всего 6 км. Ранее путь в объезд занимал 45 км.
Благодаря усилиям администрации Отрадного, местным предпринимателям, и сварщикам НПП «Бурение» удалось выровнять просевший каркас моста, положить новые шпалы и листы железа.
В ближайшее время мост запустят в эксплуатацию. Отметим, что проезд большегрузного транспорта по мосту запрещен.