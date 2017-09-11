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18:59 (мск), источник: Ридус

Солнце обрушит на Землю новый удар — эксперты в недоумении

Новые сильные вспышки класса X могут произойти на Солнце во вторник, 12 сентября, сообщили в Росгидрометцентре.

Источник: AP 2017

Серия мощнейших вспышек произошла на Солнце в начале сентября и, несмотря на прогнозы астрофизиков, вспышки продолжаются. Росгидрометцентр предупредил, что завтра 12 сентября произойдет еще одна мощная вспышка.

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Около 19:00 в воскресенье на Солнце произошла четвертая за неделю вспышка наивысшего класса активности, сообщили в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН).

Напомним, что все началось со слабых вспышек 5 сентября, после чего произошла сильная вспышка класса Х в среду 6 сентября.

Еще две мощнейшие вспышки с наивысшей степенью активности — Х, произошли 7 сентября в промежутке между 17:00 и 18:00 по московскому времени и 8 сентября около 11:00.

Почему вспышки не заканчиваются?

В различных источниках содержатся разные данные о том, будут ли продолжаться вспышки и как это скажется на Земле. Главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев рассказал «Ридусу» о том, что сразу после первой мощной вспышки ученые рассчитывали на продолжение солнечной активности.

Обычно после таких мощных вспышек Солнце исчерпывает свою энергию и успокаивается, однако, после сильнейшей вспышки 6 сентября, этого не произошло. Пока не понятно, почему Солнце не успокоилось и все еще активно.
Сергей Богачев
Главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН

Угрожает ли Солнце Земле?

До последнего времени, большая часть людей, исключая особо метеозависимых, относилась к всплескам солнечной активности достаточно спокойно. Однако последняя непрекращающаяся чреда вспышек и выбросов солнечной энергии многих заставила заволноваться. В повседневном общении и в социальных сетях все чаще звучат опасения, что природные явления могут принять угрожающий характер.

Однако добиться от экспертов какого-то четкого ответа на вопрос, что происходит и насколько это опасно, пока не удается. Очевидно, что ученым не хватает информации и данных наблюдения для вынесения четкого вердикта.

Как объясняют астрофизики, Солнце не подчиняется строгим законам, поэтому иногда преподносит неожиданные сюрпризы. Но чего ожидать дальше, ведь по прогнозам специалистов, вспышки могут продолжиться еще и на этой неделе.

Вспышка 6 сентября произошла прямо по центру Солнца, поэтому, как объяснил «Ридусу» Сергей Богачев, на Землю пришелся сильнейший удар в виде магнитных бурь и полярных сияний. Так как Солнце движется, вспышки смещаются к краю, поэтому их влияние на нас уменьшается.

Даже если на этой неделе вспышки, вне зависимости от мощности, повторятся, это никак не скажется на Земле, так как они произойдут либо на краю, либо уже на обратной стороне Солнца. Переживать не стоит!
Сергей Богачев
астрофизик

Как вспышки повлияли на здоровье человека

Помимо погоды и состояния Солнца, всех волновал вопрос: «Как отразились на здоровье людей такие мощные вспышки?».

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вспышки на Солнце, произошедшие на прошлой неделе, не оказали резкого влияния на здоровье россиян, однако, подвести какой-то итог произошедшему пока затруднительно.

Ситуационно мы не можем проанализировать, потому что ясно, что резкого влияния, когда мы бы увидели какие-то негативные последствия у конкретных людей, к счастью, не произошло, — рассказала министр.
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