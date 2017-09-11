Определены регионы России с самыми нервными работниками

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Первое место в списке заняла Орловская область, где с такой проблемой сталкиваются больше трети респондентов.

Москву, где страдают от нервной работы 22 процента жителей, немного обогнал Санкт-Петербург и Ленинградская область (23 процента).

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В половине случаев стресс связан с большим объемом работы. 40 процентов респондентов впадают в уныние из-за несоблюдения сроков. От ссор с начальством страдают 32 процента опрошенных.

Российские женщины нервничают на работе чаще мужчин. Проблема со стрессом также более характерная для людей среднего возраста (от 25 до 45 лет). Услугами психолога пользуются только три процента опрошенных.

Чаще всех стрессы испытывают специалисты по закупкам, а также сотрудники гостиниц и ресторанов.