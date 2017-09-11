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19:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Определены регионы России с самыми нервными работниками

Компания HeadHunter составила по результатам соцопроса рейтинг регионов, где люди ежедневно испытывают стресс на работе. Об этом сообщает «Российская газета» в понедельник 11 сентября.

Источник: Reuters

Первое место в списке заняла Орловская область, где с такой проблемой сталкиваются больше трети респондентов.

Москву, где страдают от нервной работы 22 процента жителей, немного обогнал Санкт-Петербург и Ленинградская область (23 процента).
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В половине случаев стресс связан с большим объемом работы. 40 процентов респондентов впадают в уныние из-за несоблюдения сроков. От ссор с начальством страдают 32 процента опрошенных.

Российские женщины нервничают на работе чаще мужчин. Проблема со стрессом также более характерная для людей среднего возраста (от 25 до 45 лет). Услугами психолога пользуются только три процента опрошенных.

Чаще всех стрессы испытывают специалисты по закупкам, а также сотрудники гостиниц и ресторанов.

В исследовали приняли участие 11 545 человек со всей страны.

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