После заморозков в Омск вернется почти летнее тепло

Как ранее сообщал Обь-Иртышский УГМС, до 15 сентября в регионе будет царить северный антициклон, который принес с собой холода, ночные заморозки и даже первые снежинки. Завтра, 12 сентября, дневная температура не поднимется выше +11 градусов, ночью по северу ожидают до -5. Осадки небольшие, местами умеренные, преимущественно в виде дождя.

В среду, 13 сентября, днем будет до +13, ночью от +4 до -1. Местами пройдут дожди, утром некоторые районы накроет туман.

В четверг, 14 сентября, погода начнет улучшаться. Синоптики обещают до +18 тепла, ночью до +6, хотя при прояснении местами возможны заморозки до -4.