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20:27 (мск), источник: Om1.ru

После заморозков в Омск вернется почти летнее тепло

К выходным потеплеет до +23 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 47% 768 мм рт. ст. 4 м/с

Как ранее сообщал Обь-Иртышский УГМС, до 15 сентября в регионе будет царить северный антициклон, который принес с собой холода, ночные заморозки и даже первые снежинки. Завтра, 12 сентября, дневная температура не поднимется выше +11 градусов, ночью по северу ожидают до -5. Осадки небольшие, местами умеренные, преимущественно в виде дождя.

В среду, 13 сентября, днем будет до +13, ночью от +4 до -1. Местами пройдут дожди, утром некоторые районы накроет туман.

В четверг, 14 сентября, погода начнет улучшаться. Синоптики обещают до +18 тепла, ночью до +6, хотя при прояснении местами возможны заморозки до -4.

Ближе к выходным Гидрометцентр обещает резкое потепление. То же прогнозируют открытые источники. Так, по данным Gismeteo, с 15 сентября установится теплая погода до +23, дожди прекратятся. В выходные также ожидается умеренно теплая погода до +22, а вот с начала следующей недели, по-видимому, снова вернется холодный дождливый сентябрь.

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