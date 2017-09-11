После заморозков в Омск вернется почти летнее тепло
К выходным потеплеет до +23 градусов.
К выходным потеплеет до +23 градусов.
Как ранее сообщал
В среду, 13 сентября, днем будет до +13, ночью от +4 до -1. Местами пройдут дожди, утром некоторые районы накроет туман.
В четверг, 14 сентября, погода начнет улучшаться. Синоптики обещают до +18 тепла, ночью до +6, хотя при прояснении местами возможны заморозки до -4.
Ближе к выходным Гидрометцентр обещает резкое потепление. То же прогнозируют открытые источники. Так, по данным Gismeteo, с 15 сентября установится теплая погода до +23, дожди прекратятся. В выходные также ожидается умеренно теплая погода до +22, а вот с начала следующей недели,