Сотрудник ФСИН из Воронежа выступил в стендап-шоу на федеральном канале

Капитан команды КВН воронежского института ФСИН «Приказ 390», 24-летний Дмитрий Журавлев, выступил в стендап-шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Программа вышла в эфир в пятницу, 8 сентября.

По правилам проекта участники должны представить жюри короткое юмористическое выступление. Победители попадут в основной состав шоу Stand Up на ТНТ.

«С помощью проекта хочу показать, что сотрудники ФСИН — обычные люди, которые могут общаться открыто», говорилось в представлении воронежского участника программы. Во время трехминутного стендапа Дмитрий Журавлев рассказал о своей работе конвоиром, специфике перевозки заключенных и детстве в деревне Липецкой области.

— Я из деревни, и то, что я пошел работать в тюрьму, а не сел в нее — большая удача. Хотя в деревне это называют предательством, — заявил Дмитрий Журавлев.