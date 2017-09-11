Продолжительность жизни россиян побила исторический рекорд

Источник: AP 2017

«Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась… с 66,5 до 67,5 лет. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты обусловлены снижением смертности от основных причин: болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, болезней органов дыхания и пищеварения, а также внешних причин смерти.

Отдельно отмечается снижение смертности населения трудоспособного возраста.

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«За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения данной возрастной группы снизилась на 8,5%, в том числе среди мужчин — на 8,6%, женщин — на 8,3%», — добавляет пресс-служба.