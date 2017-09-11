Продолжительность жизни россиян побила исторический рекорд
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет, сообщает Минздрав России со ссылкой на слова главы ведомства Вероники Скворцовой.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет, сообщает Минздрав России со ссылкой на слова главы ведомства Вероники Скворцовой.
«Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась… с 66,5 до 67,5 лет. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты обусловлены снижением смертности от основных причин: болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, болезней органов дыхания и пищеварения, а также внешних причин смерти.
«За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения данной возрастной группы снизилась на 8,5%, в том числе среди мужчин — на 8,6%, женщин — на 8,3%», — добавляет
Согласно сообщению, на протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 7 месяцев снизилась на 11,7%. При этом в 43 субъектах РФ этот показатель соответствует лучшим мировым результатам. «Так, например, в Липецкой области младенческая смертность составляет 2,3 на 1 000 родившихся живыми, в Ивановской области — 2,9, Московской и Воронежской областях — 3,6, в республике Чувашия — 3,7», — подчеркнули в