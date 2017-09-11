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21:15 (мск), источник: РИА Новости

Продолжительность жизни россиян побила исторический рекорд

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 лет, сообщает Минздрав России со ссылкой на слова главы ведомства Вероники Скворцовой.

Источник: AP 2017

«Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась… с 66,5 до 67,5 лет. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты обусловлены снижением смертности от основных причин: болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза, болезней органов дыхания и пищеварения, а также внешних причин смерти.

Отдельно отмечается снижение смертности населения трудоспособного возраста.
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«За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения данной возрастной группы снизилась на 8,5%, в том числе среди мужчин — на 8,6%, женщин — на 8,3%», — добавляет пресс-служба.

Согласно сообщению, на протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 7 месяцев снизилась на 11,7%. При этом в 43 субъектах РФ этот показатель соответствует лучшим мировым результатам. «Так, например, в Липецкой области младенческая смертность составляет 2,3 на 1 000 родившихся живыми, в Ивановской области — 2,9, Московской и Воронежской областях — 3,6, в республике Чувашия — 3,7», — подчеркнули в пресс-службе.

7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Светлана Мотова
67 лет живут мужчины. И тут самое время говорить о повышении пенсионного возраста. На два года повысил - и некому платить. И все так здорово сложилось... И...
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