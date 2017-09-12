Владимир Путин наградил двух инкассаторов Башкирии Орденами Мужества

Напомним, 22 августа 2015 года трое братьев 29, 26 и 19 лет, планировавшие ограбление, напали на двух инкассаторов в продуктовом магазине в Калининском районе Уфы. Сотрудники службы приехали, чтобы загрузить деньги в банкомат. Преступники облили сотрудников банка бензином и подожгли. Потерпевшие загорелись, один из них получил обширные ожоги и впоследствии скончался в больнице. Один из инкассаторов успел схватиться за оружие, это испугало грабителей, и они скрылись с места преступления, не взяв денег.