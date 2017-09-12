Как вспышки на Солнце влияют на организм человека? — ученые знают

Источник: БЕЛТА

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь, на главу Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ им. М. В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаила Панасюка, самочувствие каждого во время изменений на Солнце носит сугубо индивидуальный характер.

Ученый заявил, что так как вспышки на Солнце создают изменения в электромагнитном поле, то в организме человека что-то обязательно должно происходить в силу того, что его тело во много состоит из воды, а она проводима. Именно поэтому многие люди ощущают сильную головную боль. Правда, в силу особенностей организма каждого отдельного человека, кто-то вполне может перенести изменения на звезде незаметно.

Вспышки на Солнце будоражили людей на прошедшей неделе не один раз. Самая мощная, причем не только за последние дни, но за целых двенадцать лет была зафиксирована в среду, шестого сентября. Эффект от нее растянулся до восьмого сентября, при чем солнечное пятно за это время испустило еще три средние и одну сильную вспышку, а также произошло «солнцетрясение».