Как вспышки на Солнце влияют на организм человека? — ученые знают
Российские ученые рассказали, как вспышки на Солнце влияют на организм человека.
Российские ученые рассказали, как вспышки на Солнце влияют на организм человека.
Как сообщают РИА Новости, ссылаясь, на главу
Ученый заявил, что так как вспышки на Солнце создают изменения в электромагнитном поле, то в организме человека
Вспышки на Солнце будоражили людей на прошедшей неделе не один раз. Самая мощная, причем не только за последние дни, но за целых двенадцать лет была зафиксирована в среду, шестого сентября. Эффект от нее растянулся до восьмого сентября, при чем солнечное пятно за это время испустило еще три средние и одну сильную вспышку, а также произошло «солнцетрясение».
Стоит отметить, что к настоящему времени солнечная активность идет на спад.