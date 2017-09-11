С Байконура стартовал «Протон-М» с испанским спутником связи Amazonas-5
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен — РИА Новости. Тяжелая
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен — РИА Новости. Тяжелая
Запуск «Протона» со спутником Amazonas-5 состоялся в расчетное время — 22.23 мск. Отделение головной космической части в составе разгонного блока «Бриз-М» с пристыкованным космическим аппаратом ожидается в 22.32 мск. Планируется, что отделение самого космического аппарата от «разгонника» произойдет ориентировочно в 7.35 мск уже 12 сентября.
Телекоммуникационный космический аппарат Amazonas-5 изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Он предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.