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22:41 (мск), источник: РИА Новости

С Байконура стартовал «Протон-М» с испанским спутником связи Amazonas-5

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен — РИА Новости. Тяжелая ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» испанским спутником связи Amazonas-5 («Амазонас-5») стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости со стартовой площадки космодрома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Запуск «Протона» со спутником Amazonas-5 состоялся в расчетное время — 22.23 мск. Отделение головной космической части в составе разгонного блока «Бриз-М» с пристыкованным космическим аппаратом ожидается в 22.32 мск. Планируется, что отделение самого космического аппарата от «разгонника» произойдет ориентировочно в 7.35 мск уже 12 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Телекоммуникационный космический аппарат Amazonas-5 изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Он предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

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