В Дубае построят аналог итальянской Венеции

Посетители смогут приезжать туда по морю или на воздушном транспорте и регистрироваться на «площади Святого Марка» (площадь с таким же названием находится в Венеции) под водой. Затем гостей будут каналами перевозить в места для отдыха на импортированных из Италии гондолах. Как сообщает издание Arabian Business, стоимость проекта оценивается в 680 миллионов долларов.



Помимо отелей и прочих мест для отдыха, внутри дубайской «Венеции» будут расположены площадки для проведения традиционных итальянских фестивалей, культурных выставок и мероприятий. Вокруг проекта под названием The Floating Venice будут выращены 400 тысяч квадратных футов морских кораллов и расположены 12 плавающих пляжей. По словам застройщика, проект рассчитан как минимум на 100 лет службы. Он откроется для посетителей в 2020 году.