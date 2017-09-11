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23:40 (мск), источник: BFM.ru

В Дубае построят аналог итальянской Венеции

Проект города на воде оценивается в $680 млн.

Источник: AP 2017

Дубай построит «плавающий город», за основу которого взят итальянский город Венеция. Проект будет расположен на островах The World Islands в 4 километрах от побережья эмирата.

Часть дубайской «Венеции» будет находиться под водой.
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Посетители смогут приезжать туда по морю или на воздушном транспорте и регистрироваться на «площади Святого Марка» (площадь с таким же названием находится в Венеции) под водой. Затем гостей будут каналами перевозить в места для отдыха на импортированных из Италии гондолах. Как сообщает издание Arabian Business, стоимость проекта оценивается в 680 миллионов долларов.

Помимо отелей и прочих мест для отдыха, внутри дубайской «Венеции» будут расположены площадки для проведения традиционных итальянских фестивалей, культурных выставок и мероприятий. Вокруг проекта под названием The Floating Venice будут выращены 400 тысяч квадратных футов морских кораллов и расположены 12 плавающих пляжей. По словам застройщика, проект рассчитан как минимум на 100 лет службы. Он откроется для посетителей в 2020 году.

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