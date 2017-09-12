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03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Опасные объекты нашли общественники в Приморье

Активисты Общероссийского народного фронта в Приморском крае провели рейды по заброшенным объектам капитального строительства, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в региональном отделении ОНФ.

Источник: ДЕЙТА

Рейды проходили преимущественно в крупных городах региона — Владивостоке, Находке, Уссурийске и Большом Камне. В ходе проверок, активисты обнаружили два недостроенных здания в поселке Южно-Морской в Находке. Они находятся в непосредственной близости от мест проживания людей и объектов социальной и бытовой инфраструктуры.

Недострои расположены по улицам Зеленой и Пограничной, они не имеют никаких ограждений, и доступ на их территорию полностью открыт.

Как рассказали активистам местные жители, на территории стройки зачастую играют дети, хотя существует угроза обрушения конструкций, так как объекты давно заброшены.

Недостроенные здания обнаружены и во Владивостоке — на проспекте 100-летия Владивостока, Партизанском проспекте и улице Пожарского. Они также находятся в пределах городской жилой застройки, портят облик города, территория объектов замусорена, и на нее может попасть практически любой желающий.

На данный момент по итогам работы активистов ОНФ в местные органы власти подготовлены и направлены обращения с просьбой принять меры.

Таисия Масина.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Валерий Георгиевич Саяпин
Приезжайте в Дальнегорск. Тут работы для вас не початый край... Все в недострое и развалинах! Один стадион "Строитель" чего стоит! Превратили в свалку...
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