Опасные объекты нашли общественники в Приморье

Источник: ДЕЙТА

Рейды проходили преимущественно в крупных городах региона — Владивостоке, Находке, Уссурийске и Большом Камне. В ходе проверок, активисты обнаружили два недостроенных здания в поселке Южно-Морской в Находке. Они находятся в непосредственной близости от мест проживания людей и объектов социальной и бытовой инфраструктуры.

Недострои расположены по улицам Зеленой и Пограничной, они не имеют никаких ограждений, и доступ на их территорию полностью открыт.

Как рассказали активистам местные жители, на территории стройки зачастую играют дети, хотя существует угроза обрушения конструкций, так как объекты давно заброшены.

Недостроенные здания обнаружены и во Владивостоке — на проспекте 100-летия Владивостока, Партизанском проспекте и улице Пожарского. Они также находятся в пределах городской жилой застройки, портят облик города, территория объектов замусорена, и на нее может попасть практически любой желающий.

На данный момент по итогам работы активистов ОНФ в местные органы власти подготовлены и направлены обращения с просьбой принять меры.