Спасателей в Приморье провожают, как героев

Администрация Хасанского района Почётной грамотой главы отметила личный состав Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России. «Жители села Барабаш первыми приняли на себя удар стихии. Мы постарались организовать население на оказание первоочередной помощи тем, кому пришлось особенно тяжело. И, конечно, неоценимую помощь оказали сотрудники МЧС и те, кто работает на территории края, и те, кто прибыл из других регионов.

От имени всех жителей выражаю огромную благодарность спасателям, пожарным, военнослужащим МЧС за высокий профессионализм и самоотверженность, за всё, что они сделали для того, чтобы жизнь вернулась в наши посёлки, — сказал глава Барабашского сельского поселения Валерий Колесников.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, благодарственные письма спасателям адресовал и глава Уссурийска Евгений Корж. «От имени уссурийцев и администрации Уссурийского городского округа благодарю вас за качественно проделанную работу, неравнодушное отношение, искреннее стремление помочь населению, оказавшемуся в трудной ситуации. Спасибо за участие и поддержку!» — говорится в тексте письма.