Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
17 советов от самых старых людей планеты
Путин прислушался к советам Меркель о размещении миротворцев
Что будет с рублем к зиме
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Спасателей в Приморье провожают, как героев

Благодарные жители районов Приморья, пострадавших от августовского подтопления, аплодисментами и красочными плакатами провожают спасателей МЧС России, сообщает ИА «Deita.ru».

Администрация Хасанского района Почётной грамотой главы отметила личный состав Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России. «Жители села Барабаш первыми приняли на себя удар стихии. Мы постарались организовать население на оказание первоочередной помощи тем, кому пришлось особенно тяжело. И, конечно, неоценимую помощь оказали сотрудники МЧС и те, кто работает на территории края, и те, кто прибыл из других регионов.

От имени всех жителей выражаю огромную благодарность спасателям, пожарным, военнослужащим МЧС за высокий профессионализм и самоотверженность, за всё, что они сделали для того, чтобы жизнь вернулась в наши посёлки, — сказал глава Барабашского сельского поселения Валерий Колесников.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, благодарственные письма спасателям адресовал и глава Уссурийска Евгений Корж. «От имени уссурийцев и администрации Уссурийского городского округа благодарю вас за качественно проделанную работу, неравнодушное отношение, искреннее стремление помочь населению, оказавшемуся в трудной ситуации. Спасибо за участие и поддержку!» — говорится в тексте письма.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Подготовка к чемпионату России по морскому биатлону проходит во Владивостоке
Совбез ООН принял резолюцию о новых санкциях в отношении КНДР
МИД ФРГ рассказал, когда может начаться снятие санкций с России
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
Продолжительность жизни россиян побила исторический рекорд
Названы самые «нервные» регионы России
Госдолг США впервые в истории превысил 20 триллионов долларов
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь