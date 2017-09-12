Спасателей в Приморье провожают, как героев
Благодарные жители районов Приморья, пострадавших от августовского подтопления, аплодисментами и красочными плакатами провожают спасателей МЧС России, сообщает ИА «Deita.ru».
Благодарные жители районов Приморья, пострадавших от августовского подтопления, аплодисментами и красочными плакатами провожают спасателей МЧС России, сообщает ИА «Deita.ru».
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От имени всех жителей выражаю огромную благодарность спасателям, пожарным, военнослужащим МЧС за высокий профессионализм и самоотверженность, за всё, что они сделали для того, чтобы жизнь вернулась в наши посёлки, — сказал глава Барабашского сельского поселения Валерий Колесников.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, благодарственные письма спасателям адресовал и глава Уссурийска Евгений Корж. «От имени уссурийцев и администрации Уссурийского городского округа благодарю вас за качественно проделанную работу, неравнодушное отношение, искреннее стремление помочь населению, оказавшемуся в трудной ситуации. Спасибо за участие и поддержку!» — говорится в тексте письма.
Михаил Грач.