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03:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

95% всех субсидированных билетов на Дальний Восток уже продано

Всего авиакомпании перевезли по программе субсидирования в этом году более 328 тысяч пассажиров.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.

По программе субсидирования пассажирских авиаперевозок из европейской части России на Дальний Восток и обратно перевезено более 328 тысяч пассажиров, до конца сезона реализовано 95% всех билетов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Росавиации.

Стоит отметить, что программа субсидируемых воздушных перевозок из европейской части России на Дальний Восток и в обратном направлении реализуется по двум подпрограммам. Так, с января по декабрь выполняются перевозки детей из различных городов ДФО в ВДЦ «Океан» во Владивостоке. А с 1 апреля по 31 октября осуществляются перевозки различных категорий граждан из городов европейской части страны в дальневосточные города.

«В рамках первой подпрограммы авиакомпании перевезли 1,9 тысячи пассажиров, всего продано 2,3 тысяч билетов. По основной программе перевозок за период с 1 апреля по 1 сентября 2017 года обслужено 328 тысяч пассажиров на общую сумму субсидий в размере 2,2 млрд рублей. До 31 октября 2017 года авиакомпании реализовали 421 тысячу билетов на сумму 2,8 млрд рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

Полеты по 57 маршрутам осуществляют 10 авиаперевозчиков: ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», АО «Авиакомпания Алроса», ОАО «Авиакомпания «Якутия», ООО «Авиакомпания Икар», АО «Авиакомпания «НордСтар», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» и ООО «Северный ветер».

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