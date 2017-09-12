Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Названа главная причина смерти во время секса
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Россия заявила протест Польше
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
03:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Села Хабаровского района превращаются в свалки

Помойки в частном секторе не убирают вторую неделю.

Жители некоторых сел Хабаровского района жалуются на заваленные мусором контейнеры. По их словам, отходы не вывозятся вторую неделю, из-за чего образуются свалки, которые выползают уже на дорогу.

 — Раньше на работу идешь — уже чистенько, а что сейчас происходит — не знаю. Мусор лежит уже больше недели. Поначалу мы с соседями просто рядом ставили пакеты в аккуратную кучку, сейчас же это уже гора. Все отходы растаскивают собаки, поэтому грязь не только у контейнера, но и вокруг, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» жительница села Некрасовка.

Аналогичная проблема и на территории Мичуринского, здесь свалка приобрела еще большие размеры. Мусоровоз, который убирал отходы и крупногабаритный мусор два раза в неделю, теперь не приезжает.

 — Вывозом мусора занимается компания ООО «Сириус-ДВ» — это одна из немногих фирм, которая согласилась заключить с нами договор. Они отработали 1,5 года без нареканий, проблемы с исполнением обязанностей начались недавно. И вины компании тут нет. Жители частного сектора просто не считают нужным платить за эту услугу, хотя вывоз мусора стоит всего 64 рубля в месяц, — говорит глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин. — Когда долг жителей перед компанией был около 150 тыс рублей, администрация еще шла на встречу людям. Мы организовали субботники, вывезли два раза мусор за счет бюджета села. Но больше резервных средств нет, а сумма задолженности растет. На данный момент она составляет более 600 тыс рублей. Эта тема поднималась уже десятки раз на собраниях, но исправно продолжают платить единицы.

Подобная проблема существует еще в пяти поселениях района. Вывозом мусора в некоторых из них занимается та же компания. Организация отказывается выполнять работы, пока собственники не начнут платить. Поменять компанию — не вариант: вряд ли найдется организация, готовая работать бесплатно.

 — В многоквартирных домах есть управляющие компании и ТСЖ, которые ответственны за многие вопросы, в том числе и за услуги по вывозу мусора. В частном секторе это вообще не урегулировано, — продолжил Александр Шадрин. — Можно было бы взыскать долг с каждого неплательщика по суду, но только представьте себе этот ворох судебных дел. Но главное, что даже если суд обяжет человека заплатить долг, нет никаких гарантий, что он тут же рассчитается. Администрации сел считают, что попали в правовой тупик, поэтому сегодня вся работа с неплательщиками сводится к профилактическим беседам. Поможет ли это разбудить советь у людей, которые бросают мусор у себя под носом и в ус не дуют?

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Бриакане начнут готовить чемпионов
Села Хабаровского района превращаются в свалки
Совбез ООН принял резолюцию о новых санкциях в отношении КНДР
МИД ФРГ рассказал, когда может начаться снятие санкций с России
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
Продолжительность жизни россиян побила исторический рекорд
Названы самые «нервные» регионы России
Госдолг США впервые в истории превысил 20 триллионов долларов
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь