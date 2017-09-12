Села Хабаровского района превращаются в свалки

Жители некоторых сел Хабаровского района жалуются на заваленные мусором контейнеры. По их словам, отходы не вывозятся вторую неделю, из-за чего образуются свалки, которые выползают уже на дорогу.

— Раньше на работу идешь — уже чистенько, а что сейчас происходит — не знаю. Мусор лежит уже больше недели. Поначалу мы с соседями просто рядом ставили пакеты в аккуратную кучку, сейчас же это уже гора. Все отходы растаскивают собаки, поэтому грязь не только у контейнера, но и вокруг, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» жительница села Некрасовка.

Аналогичная проблема и на территории Мичуринского, здесь свалка приобрела еще большие размеры. Мусоровоз, который убирал отходы и крупногабаритный мусор два раза в неделю, теперь не приезжает.

— Вывозом мусора занимается компания ООО «Сириус-ДВ» — это одна из немногих фирм, которая согласилась заключить с нами договор. Они отработали 1,5 года без нареканий, проблемы с исполнением обязанностей начались недавно. И вины компании тут нет. Жители частного сектора просто не считают нужным платить за эту услугу, хотя вывоз мусора стоит всего 64 рубля в месяц, — говорит глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин. — Когда долг жителей перед компанией был около 150 тыс рублей, администрация еще шла на встречу людям. Мы организовали субботники, вывезли два раза мусор за счет бюджета села. Но больше резервных средств нет, а сумма задолженности растет. На данный момент она составляет более 600 тыс рублей. Эта тема поднималась уже десятки раз на собраниях, но исправно продолжают платить единицы.

Подобная проблема существует еще в пяти поселениях района. Вывозом мусора в некоторых из них занимается та же компания. Организация отказывается выполнять работы, пока собственники не начнут платить. Поменять компанию — не вариант: вряд ли найдется организация, готовая работать бесплатно.