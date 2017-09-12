Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего законы физики

Источник: РИА Новости

Технические подробности изобретения не приводятся. Однако в ролике об изобретении говорится, что двигатель в ближайшее время будет испытан в космосе.

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EmDrive представляет собой устройство из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний. При этом создается тяга, которую невозможно объяснить законом сохранения энергии.

Как отмечают ученые, силовая установка на базе такого двигателя позволила бы человечеству добраться до края Солнечной системы буквально за несколько месяцев.