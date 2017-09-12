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04:36 (мск), источник: РИА Новости

Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего законы физики

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Китайские специалисты разработали рабочий образец EmDrive, действие которого невозможно объяснить в рамках законов сохранения, сообщает Daily Mail со ссылкой на телеканал CCTV-2.

Источник: РИА Новости

Технические подробности изобретения не приводятся. Однако в ролике об изобретении говорится, что двигатель в ближайшее время будет испытан в космосе.

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EmDrive представляет собой устройство из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний. При этом создается тяга, которую невозможно объяснить законом сохранения энергии.

Как отмечают ученые, силовая установка на базе такого двигателя позволила бы человечеству добраться до края Солнечной системы буквально за несколько месяцев.

Ранее специалисты из НАСА опубликовали научную работу, в которой утверждали, что EmDrive действительно вырабатывает «постоянную» тягу, при этом не тратятся ни топливо, ни вырабатывается направленный пучок излучения, что противоречит, как утверждают эксперты, закону сохранения импульса.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Альберт Кучуков
Молодцы!Хочется увидеть,как покажет себя в деле.
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