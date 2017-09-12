Авоська вытеснит с байкальского острова Ольхон пластиковые пакеты
Первая партия хозяйственных сумок из натуральной ткани была сшита по проекту «Ольхонская авоська».
Первая партия хозяйственных сумок из натуральной ткани была сшита по проекту «Ольхонская авоська».
Первая партия хозяйственных сумок из натуральной ткани была сшита по проекту «Ольхонская авоська». Как рассказала 9 сентября 2017 года «Байкал Инфо» автор идеи, директор библиотеки в деревне Харанцы Светлана Шатаева, эти авоськи должны прийти на замену пластиковым пакетам, которых за год на остров Ольхон завозится около 500 тыс. штук.
Пакеты — настоящий бич для популярного у туристов острова, они здесь повсюду. Коровы часто жуют их и гибнут. Как говорит Светлана Шатаева, даже когда планово режут скот к зиме, в желудках почти всех коров находят пластиковые пакеты. Местные жительницы решили начать с себя и полностью отказаться от пакетов для похода в магазин. Они сшили сумки с логотипом «Байкальская авоська», в которые вмещается три булки хлеба и которые легко носить на плече. Инициатива была финансово поддержана грантом проекта «Ольхон — территория развития», который, в свою очередь, стал победителем фонда «Перспектива». В дальнейшем женщины хотят нашить не просто практичных, но и красивых сумок с логотипом, которые могут привлекать внимание туристов ещё и как сувениры.
По словам руководителя проекта Эльмиры Семёновой, предполагается также изготовление так называемых