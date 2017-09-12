Авоська вытеснит с байкальского острова Ольхон пластиковые пакеты

Пакеты — настоящий бич для популярного у туристов острова, они здесь повсюду. Коровы часто жуют их и гибнут. Как говорит Светлана Шатаева, даже когда планово режут скот к зиме, в желудках почти всех коров находят пластиковые пакеты. Местные жительницы решили начать с себя и полностью отказаться от пакетов для похода в магазин. Они сшили сумки с логотипом «Байкальская авоська», в которые вмещается три булки хлеба и которые легко носить на плече. Инициатива была финансово поддержана грантом проекта «Ольхон — территория развития», который, в свою очередь, стал победителем фонда «Перспектива». В дальнейшем женщины хотят нашить не просто практичных, но и красивых сумок с логотипом, которые могут привлекать внимание туристов ещё и как сувениры.