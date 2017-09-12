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05:15 (мск), источник: Восток Медиа

Вспышки на солнце не привели к массовым очередям в хабаровских поликлиниках

В Горздраве рассказали, как бороться с недомоганием в таких случаях.

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице из-за недавних вспышек на Солнце большого количества обращений в поликлиники не было. Многие метеозависимые люди просто не обращаются к медикам, а могут побороться с недомоганием самостоятельно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении здравоохранения администрации Хабаровска, в группе тех, кто подвержен влиянию солнечных вспышек, находятся маленькие дети, пожилые граждане, беременные женщины, а также все, кто имеет заболевания сосудов или проблемы с давлением.

«Гипертоники, люди, страдающие вегетососудистой дистонией — они чувствовали вспышки. Большинство в таких случаях за медицинской помощью не обращается, потому что люди уже знают свой диагноз и принимают меры в соответствии с ним. Однако вспышки на солнце, действительно, влияют на организм. Некоторые люди испытывают недомогание, а уже через некоторое время узнают, что в тот день была вспышка. Это, как правило, метеозависимые люди — те, кто реагирует плохим самочувствием на дождь, на изменения атмосферного давления», — объяснила консультант отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья городского управления здравоохранения городского управления здравоохранения Татьяна Захарова.

По её словам, таким гражданам, особенно в период солнечной активности, необходимо следить за качеством своего сна, а также с осторожностью относиться к медикаментам и по возможности не применять сильнодействующие препараты, особенно без согласования с лечащим врачом. Избавиться от плохого самочувствия поможет вода в достаточных количествах, а также поливитамины, если они давно не принимались. Кроме того, в организме должно хватать кислорода. От сильных физических нагрузок лучше отказаться.

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