Шлагбаум на озере Песчанка под Красноярском признали незаконным

Прокуратура проверила жалобы красноярцев по поводу организации въезда на озеро Песчанка, где с отдыхающих брали плату в размере 250 рублей, а предприниматели незаконно установили шлагбаум. В результате действия бизнесменов признали незаконными, а шлагбаум обязали снести. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Зону отдыха предприниматели организовали на территории, которая по документам принадлежит государству. Для этого им пришлось даже перекопать землю.

«В ходе проверки деятельности ООО “Рестарт” прокуратурой района выявлен ряд нарушений закона, приняты необходимые меры реагирования. Так установлено, что директором указанной фирмы является подставное лицо, которое фактически к созданию и управлению указанного ООО “Рестарт” отношения не имело», — говорится в сообщении.