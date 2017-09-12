Стать донором костного мозга можно в Иркутске

Чтобы помочь хотя бы половине больных в России, стать потенциальными донорами должны полмиллиона человек. Всё что необходимо сделать — это сдать кровь. Любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет может прийти в медицинские центры «Инвитро». Акция продлится до конца сентября.