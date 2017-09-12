Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
«Накормить нацистов украинцами» — эксперт о рейдерах Киева
Меркель разрешила «крымскую дилемму» - МИД России
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10В Саудовской Аравии начался Хадж
06:07 (мск), источник: Вести Иркутск

Стать донором костного мозга можно в Иркутске

Стать донором костного мозга. Такая возможность теперь есть у жителей Прибайкалья. В Иркутске стартует акция, которая пополнит базу данных национального регистра.

Чтобы помочь хотя бы половине больных в России, стать потенциальными донорами должны полмиллиона человек. Всё что необходимо сделать — это сдать кровь. Любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет может прийти в медицинские центры «Инвитро». Акция продлится до конца сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известная российская актриса умерла от рака в 30 лет
Школа по ошибке разослала ученикам ссылку на порносайт
Совбез ООН принял резолюцию о новых санкциях в отношении КНДР
МИД ФРГ рассказал, когда может начаться снятие санкций с России
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
Минэкономразвития: в ближайшие три года пенсии могут сократиться
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Госдолг США впервые в истории превысил 20 триллионов долларов
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь