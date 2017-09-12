Прививочная кампания от гриппа началась в Приангарье

В Иркутской области началась прививочная кампания от гриппа. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, на сегодня вакцинацию прошли уже 126000 человек.

Для обеспечения иммунизацией населения Иркутской области против гриппа осенью 2017 года планируется привить 977600 местных жителей. Это составляет 40% от всего населения.