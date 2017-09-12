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06:22 (мск), источник: АиФ Иркутск

Прививочная кампания от гриппа началась в Приангарье

Некоторые жители могут пройти вакцинацию бесплатно.

В Иркутской области началась прививочная кампания от гриппа. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, на сегодня вакцинацию прошли уже 126000 человек.

Для обеспечения иммунизацией населения Иркутской области против гриппа осенью 2017 года планируется привить 977600 местных жителей. Это составляет 40% от всего населения.

Прививки вакцинами против гриппа проводятся бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок детям с 6 месяцев, учащимся 1 — 11 классов, студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременным женщинам, пенсионерам старше 60 лет, призывникам на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями.

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