Прививочная кампания от гриппа началась в Приангарье
Некоторые жители могут пройти вакцинацию бесплатно.
Некоторые жители могут пройти вакцинацию бесплатно.
В Иркутской области началась прививочная кампания от гриппа. Как сообщает
Для обеспечения иммунизацией населения Иркутской области против гриппа осенью 2017 года планируется привить 977600 местных жителей. Это составляет 40% от всего населения.
Прививки вакцинами против гриппа проводятся бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок детям с 6 месяцев, учащимся 1 — 11 классов, студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременным женщинам, пенсионерам старше 60 лет, призывникам на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями.