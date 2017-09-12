Дорожники прокомментировали ремонт улиц Красноярска в «час пик»
По словам чиновников, рабочие вышли на объекты
По словам чиновников, рабочие вышли на объекты
Заместитель главы управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Александр Горленко прокомментировал ремонт центральных улиц города в «час пик». По словам чиновника, рабочие специально «ловят погодные условия».
«Подрядчик работает и в ночное время и в выходные дни, ловит погодные условия. Он отработал накануне буквально ночью. Прошли дожди, сегодня погода хорошая, поэтому было принято решение в день выходить», — цитирует чиновника «7 канал».
Напомним, накануне красноярские автомобилисты встали в 10-балльную пробку посреди рабочего дня. Причиной стал ремонт на ул. Карла Маркса.
Вопросы с ремонтом центральных улиц Красноярска возникают уже не в первый раз. Ранее активист Егор Фролов заявил, что ул. Карла Маркса будет сдана без ливневых канализаций, пообещав обратиться в прокуратуру. В свою очередь, подрядчик заверил журналистов, что рабочие создадут все положенные «ливневки».