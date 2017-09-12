В Хабаровске планируют привить от гриппа около 46% населения

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице уже вторую неделю проходит вакцинация от гриппа. В городском управлении здравоохранения планируют привить порядка 46% граждан, чтобы создать иммунную прослойку для всего населения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Чем большее количество людей будет привито, тем меньше будет риск возникновения эпидемии. В этом году в планах привить около 283 480 человек, среди них — 60 080 детей, поскольку они как раз находятся в группе риска. Кроме них, туда попадают люди в возрасте от 60 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные, работники социальной сферы — те, кто часто контактирует с людьми», — рассказала корреспонденту агентства консультант отдела организации и исполнения полномочий в сфере охраны здоровья городского управления здравоохранения Татьяна Захарова.

По её словам, в Горздраве планируют привить от гриппа не менее 70% работников социальный сферы и не менее 50% остальных категорий граждан, которые входят в группу риска. Для вакцинации в город завезли партию «Совигриппа» отечественного производства, которая хорошо зарекомендовала себя в прошлом году.

«Если привитый человек подхватил вирус, то он либо переносит заболевание в лёгкой форме, либо вообще не болеет. Грипп опасен тем, что на его фоне возникают осложнения, от которых человек может погибнуть. У нас в городе, к сожалению, было несколько таких случаев», — добавила Татьяна Захарова.