Хабаровские дороги лучше приморских — ОНФ

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск посетила дорожная инспекция Народного фронта. Федеральные эксперты в рамках проекта «Дорожная Инспекция ОНФ/карта убитых дорог» проехали через всю страну. Дальневосточная столица стала предпоследним регионом, которые посетили инспекторы Народного фронта. Главная цель экспедиции — составить представление о состоянии транспортных артерий России, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в хабаровском отделении ОНФ.



По словам гостей краевого центра, в Хабаровске состояние асфальтового покрытия можно назвать удовлетворительным. Дороги края по своему качеству находятся в середине общероссийского рейтинга. Федеральные эксперты ОНФ сравнили дороги дальневосточной столицы с другим крупнейшим городом региона — Владивостоком. По мнению активистов Народного фронта, хабаровские водители находятся в более выигрышном положении нежели приморские.

«После рейда, проведенного совместно с московскими коллегами, мы увидели, что город принимает меры для повышения качества дорожного полотна. Я думаю, что ситуация у нас выровняется, внимание общественности уже приковано к дорогам, — прокомментировал результаты рейда руководитель федерального проекта ОНФ “Карта убитых дорог” в Хабаровском крае Сергей Брагин. — Местным отделением ОНФ по результатам осмотра дорог Хабаровска будут составлены обращения в адрес мэра города, краевого ГИБДД. Будем дальше работать, чтобы добиться ремонта всех проблемных точек краевого центра и Хабаровского края в целом».