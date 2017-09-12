Хабаровские дороги лучше приморских — ОНФ
На интерактивной карте убитых дорог в регионе — 102 проблемные точки.
На интерактивной карте убитых дорог в регионе — 102 проблемные точки.
Хабаровск посетила дорожная инспекция Народного фронта. Федеральные эксперты в рамках проекта «Дорожная Инспекция ОНФ/карта убитых дорог» проехали через всю страну. Дальневосточная столица стала предпоследним регионом, которые посетили инспекторы Народного фронта. Главная цель экспедиции — составить представление о состоянии транспортных артерий России, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в хабаровском отделении ОНФ.
По словам гостей краевого центра, в Хабаровске состояние асфальтового покрытия можно назвать удовлетворительным. Дороги края по своему качеству находятся в середине общероссийского рейтинга. Федеральные эксперты ОНФ сравнили дороги дальневосточной столицы с другим крупнейшим городом региона — Владивостоком. По мнению активистов Народного фронта, хабаровские водители находятся в более выигрышном положении нежели приморские.
«После рейда, проведенного совместно с московскими коллегами, мы увидели, что город принимает меры для повышения качества дорожного полотна. Я думаю, что ситуация у нас выровняется, внимание общественности уже приковано к дорогам, — прокомментировал результаты рейда руководитель федерального проекта ОНФ “Карта убитых дорог” в Хабаровском крае Сергей Брагин. — Местным отделением ОНФ по результатам осмотра дорог Хабаровска будут составлены обращения в адрес мэра города, краевого ГИБДД. Будем дальше работать, чтобы добиться ремонта всех проблемных точек краевого центра и Хабаровского края в целом».
На сегодняшний день на интерактивной карте убитых дорог в Хабаровском крае отмечено 102 проблемные точки общей протяженностью 95 км. Ведется активная работа по выявлению новых проблемных зон. По обращениям активистов Народного фронта уже отремонтировано 8 участков, а еще на 10-ти сделан ямочный ремонт. Десять дорог отремонтируют до конца 2017 года и еще 4 уже включены в план на 2018-й год. Хабаровское отделение ОНФ призывает жителей края активнее включаться в работу по формированию карты убитых дорог.