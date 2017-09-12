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06:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Кубай: Тайфун «Талим» непосредственной угрозы для Приморья представлять не будет

По словам главы Примгидромета, тайфун потеряет свою силу в районе Шанхая.

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Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.

Тайфун «Талим», который сейчас надвигается на Тайвань, никак не повлияет на погоду в Приморье. Такое заявление сделал глава Примгидромета Борис Кубай. По его словам, тайфун потеряет свою силу в районе Шанхая, сообщает ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

«Пока тайфун идет над океаном, подпитываясь его энергией и не теряя ее за счет силы трения, перспективы для развития весьма неплохие. А вот выйдя на материк, в район Шанхая, он начнет остро нуждаться в помощи извне, которой взяться пока неоткуда, север для него перекрыт, вторжения холода ему в тыл не намечается. Таким образом, этот тайфун, скорее всего, будет обречен на постепенное умирание в районе Шанхая и непосредственной угрозы для Приморского края представлять не будет», — рассказал Борис Кубай.

Также глава Примгидромета сообщил, что приморцев ждут теплые выходные.

«К концу нынешней недели температура воздуха начнет постепенно повышаться, и в выходные дни воздух будет прогреваться до вполне летних значений», — отметил Кубай.

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