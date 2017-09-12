Жителям Хабаровского края помогут разобраться в вопросах недвижимости
В среду управление Росреестра по Хабаровскому краю проведет тематические телефонные горячие линии:
В среду управление Росреестра по Хабаровскому краю проведет тематические телефонные горячие линии:
Оформление права собственности на объекты недвижимости. «Дачная амнистия»,
Электронные услуги Росреестра. Получение информации из ЕГРН. Телефон: 8 (4212)43−87−85;.
Как оспорить результаты кадастровой оценки объектов недвижимости. Телефон: 8 (4212)43−87−69;.
Вопросы соблюдения земельного законодательства. Телефон:
Специалисты будут принимать звонки от жителей региона 13 сентября с 10:00 до 11:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на