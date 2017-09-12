Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Найдена причина неудач при онлайн-шопинге
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
Россия заявила протест Польше
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
«Накормить нацистов украинцами» — эксперт о рейдерах Киева
Меркель разрешила «крымскую дилемму» - МИД России
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
8Салют водородной бомбе
07:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителям Хабаровского края помогут разобраться в вопросах недвижимости

В среду управление Росреестра по Хабаровскому краю проведет тематические телефонные горячие линии:

Источник: Агентство «Москва»

Оформление права собственности на объекты недвижимости. «Дачная амнистия», купля-продажа, дарение. Телефон: 8 (4212)43−87−74;.

Электронные услуги Росреестра. Получение информации из ЕГРН. Телефон: 8 (4212)43−87−85;.

Как оспорить результаты кадастровой оценки объектов недвижимости. Телефон: 8 (4212)43−87−69;.

Вопросы соблюдения земельного законодательства. Телефон: 8 (4212) 32−67−12;.

Специалисты будут принимать звонки от жителей региона 13 сентября с 10:00 до 11:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого управления Росреестра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителям Хабаровского края помогут разобраться в вопросах недвижимости
Совбез ООН принял резолюцию о новых санкциях в отношении КНДР
МИД ФРГ рассказал, когда может начаться снятие санкций с России
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
Минэкономразвития: в ближайшие три года пенсии могут сократиться
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Госдолг США впервые в истории превысил 20 триллионов долларов
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь