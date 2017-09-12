Сквер Аргентинской Республики появится в Москве

Источник: РИА "Новости"

Три новых улицы и два городских сквера появятся на карте Москвы. Все названия были одобрены на недавнем заседании московской Городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова.

В честь Аргентинской Республики назовут ранее безымянный сквер на Житной улице в районе Якиманка.

Читайте также У Белорусского вокзала в Москве вновь начали ходить трамваи

Он располагается в непосредственной близости от здания посольства страны. История дипломатических отношений между Россией и Аргентиной длится с 1885 года. В марте 2017-го в Буэнос-Айресе было решено создать площадь Российской Федерации. С ответной инициативой назвать сквер в Москве в честь Аргентины выступило МИД России совместно с посольством Аргентинской Республики.

Имя конструктора Сергея Симонова получит сквер между Большой Бутовской и Старонародной улицами на юго-западе Москвы. Симонов жил в районе Бутово с 1950 по 1986 год. Увековечить его имя предложил совет депутатов муниципального округа Южное Бутово. Сергей Симонов (1894−1986) — советский конструктор стрелкового оружия. В списке его изобретений — первая автоматическая винтовка, противотанковое ружье и самозарядный карабин, который держит на вооружении рота почетного караула на Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Две новые улицы появятся на юго-западе Москвы.

Одна из них — улица Архитектора Белопольского в Конькове. Новое название присвоят Проектируемому проезду № 6085, расположенному между улицами Бутлерова и Миклухо-Маклая. Такое предложение внесли Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и префектура Юго-Западного округа. Яков Белопольский (1916−1993) — советский архитектор, один из ведущих авторов проектов планировки и застройки юго-запада столицы, один из авторов памятника Юрию Гагарину на площади Гагарина. Белопольский также выступал соавтором проекта здания Большого московского цирка на проспекте Вернадского.

Проектируемый проезд № 421, выходящий на Университетский проспект, будет назван в честь русского географа и антрополога Дмитрия Анучина. Инициатива увековечить имя ученого поступила от президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Длина новой улицы составляет один километр. Дмитрий Анучин (1843−1923) — русский географ, антрополог, этнограф, археолог, автор более 600 трудов по этнической антропологии и антропогенезу, этнографии. Именем Анучина назван НИИ и Музей антропологии МГУ. В Хлебном переулке на доме № 6, где ученый жил с 1911 по 1923 год, установлена мемориальная доска.

В память о башкирском поэте Мустае Кариме назовут улицу на юге Москвы. Это прежде безымянная территория, расположенная между Шипиловским проездом и Ореховым бульваром в районе Зябликово. Протяженность участка — около километра. Мустай Карим (1919−2005) — башкирский поэт, писатель и драматург. Он опубликовал более 10 драматических произведений, свыше 100 поэтических и прозаических сборников. Многое из его творческого наследия переведено на десятки языков. Общественная и государственная деятельность Мустая Карима были тесно связаны с Москвой. Он занимал пост секретаря Союза писателей РСФСР, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.