Сквер Аргентинской Республики появится в Москве
В топонимике столицы также увековечат имена башкирского поэта Мустая Карима, русского географа Дмитрия Анучина, советского конструктора Сергея Симонова и архитектора Якова Белопольского.
В топонимике столицы также увековечат имена башкирского поэта Мустая Карима, русского географа Дмитрия Анучина, советского конструктора Сергея Симонова и архитектора Якова Белопольского.
Три новых улицы и два городских сквера появятся на карте Москвы. Все названия были одобрены на недавнем заседании московской Городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова.
Он располагается в непосредственной близости от здания посольства страны. История дипломатических отношений между Россией и Аргентиной длится с 1885 года. В марте 2017-го в
Имя конструктора Сергея Симонова получит сквер между Большой Бутовской и Старонародной улицами на
Одна из них — улица Архитектора Белопольского в Конькове. Новое название присвоят Проектируемому проезду № 6085, расположенному между улицами Бутлерова и
Проектируемый проезд № 421, выходящий на Университетский проспект, будет назван в честь русского географа и антрополога Дмитрия Анучина. Инициатива увековечить имя ученого поступила от президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Длина новой улицы составляет один километр. Дмитрий Анучин (1843−1923) — русский географ, антрополог, этнограф, археолог, автор более 600 трудов по этнической антропологии и антропогенезу, этнографии. Именем Анучина назван НИИ и Музей антропологии МГУ. В Хлебном переулке на доме № 6, где ученый жил с 1911 по 1923 год, установлена мемориальная доска.
В память о башкирском поэте Мустае Кариме назовут улицу на юге Москвы. Это прежде безымянная территория, расположенная между Шипиловским проездом и Ореховым бульваром в районе Зябликово. Протяженность участка — около километра. Мустай Карим (1919−2005) — башкирский поэт, писатель и драматург. Он опубликовал более 10 драматических произведений, свыше 100 поэтических и прозаических сборников. Многое из его творческого наследия переведено на десятки языков. Общественная и государственная деятельность Мустая Карима были тесно связаны с Москвой. Он занимал пост секретаря Союза писателей РСФСР, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.
Недавно были утверждены названия для двух городских территорий. Улица Эльдара Рязанова в память об известном режиссере должна появиться на