Челябинские автобусы будут ходить реже

Автобусы до садов, расположенных в черте Челябинска, будут ходить реже, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Изменения в расписании вступают в силу с 12 сентября и затронут девять городских сезонных автобусных маршрутов из тринадцати, обслуживаемых ООО «ОГТ».

Маршруты автобусов № 25с, 36с, 67с, 77с, 93с будут курсировать четыре дня в неделю: среда, пятница, суббота, воскресенье.

Ещё у четырёх маршрутов изменится время окончания движения.

Маршрут № 57с последние рейсы:

от улицы Мамина 17:44 (по ул. Хохрякова), 18:08 (по ул. Комарова);

от станции Межозерной (Тракторосад 3) 18:46 (по ул. Хохрякова), 19:10 (по ул. Комарова).

Маршрут № 58с последние рейсы:

От улицы Чистопольской 18:17;

От СНТ «Трубопрокатчик 3» 18:32.

Маршрут № 70с последние рейсы:

От улицы Чистопольской 17:47;

От СНТ «Трубопрокатчик 2» 18:02.

Маршрут № 82с последние рейсы:

От улицы Чистопольской 17:11;

От СНТ «Станкостроитель 2» 17:29.

Уменьшение числа рейсов транспортники связывают с сокращением количества пассажиров на данных маршрутах.