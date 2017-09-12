Челябинские автобусы будут ходить реже
Изменения коснутся городских сезонных маршрутов.
Изменения коснутся городских сезонных маршрутов.
Автобусы до садов, расположенных в черте Челябинска, будут ходить реже, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Изменения в расписании вступают в силу с 12 сентября и затронут девять городских сезонных автобусных маршрутов из тринадцати, обслуживаемых ООО «ОГТ».
Маршруты автобусов № 25с, 36с, 67с, 77с, 93с будут курсировать четыре дня в неделю: среда, пятница, суббота, воскресенье.
Ещё у четырёх маршрутов изменится время окончания движения.
Маршрут № 57с последние рейсы:
Маршрут № 58с последние рейсы:
Маршрут № 70с последние рейсы:
Маршрут № 82с последние рейсы:
Уменьшение числа рейсов транспортники связывают с сокращением количества пассажиров на данных маршрутах.
Отметим, в расписании пригородных сезонных маршрутов, обслуживаемых ООО «Второй автобусный парк» изменения не планируются.