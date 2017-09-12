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07:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинские автобусы будут ходить реже

Изменения коснутся городских сезонных маршрутов.

Автобусы до садов, расположенных в черте Челябинска, будут ходить реже, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Изменения в расписании вступают в силу с 12 сентября и затронут девять городских сезонных автобусных маршрутов из тринадцати, обслуживаемых ООО «ОГТ».

Маршруты автобусов № 25с, 36с, 67с, 77с, 93с будут курсировать четыре дня в неделю: среда, пятница, суббота, воскресенье.

Ещё у четырёх маршрутов изменится время окончания движения.

Маршрут № 57с последние рейсы:

  • от улицы Мамина 17:44 (по ул. Хохрякова), 18:08 (по ул. Комарова);
  • от станции Межозерной (Тракторосад 3) 18:46 (по ул. Хохрякова), 19:10 (по ул. Комарова).

Маршрут № 58с последние рейсы:

  • От улицы Чистопольской 18:17;
  • От СНТ «Трубопрокатчик 3» 18:32.

Маршрут № 70с последние рейсы:

  • От улицы Чистопольской 17:47;
  • От СНТ «Трубопрокатчик 2» 18:02.

Маршрут № 82с последние рейсы:

  • От улицы Чистопольской 17:11;
  • От СНТ «Станкостроитель 2» 17:29.

Уменьшение числа рейсов транспортники связывают с сокращением количества пассажиров на данных маршрутах.

Отметим, в расписании пригородных сезонных маршрутов, обслуживаемых ООО «Второй автобусный парк» изменения не планируются.

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