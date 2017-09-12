В Красноярске принимают мусор на переработку
Принести можно ртутные лампы, батарейки, пластик и бумагу.
Принести можно ртутные лампы, батарейки, пластик и бумагу.
В Красноярске в каждом районе города до 22 сентября открываются пункты приёма бытовых отходов. Пластиковые бутылки, ртутные лампы, батарейки и бумагу принимает трудовой отряд главы города Красноярска.
«Советуем ртутные лампы сдавать не длиннее 50 см — иначе мы не сможем обеспечить им безопасное хранение. Пластиковую тару лучше заранее помыть и компактно упаковать — например, смять бутылку. Подключите к сбору мусора соседей или одноклассников — тогда вы сможете отнести всё накопленное одним разом», — советуют активисты.
Пункты приёма ТБО с 11 по 22 сентября:
• Железнодорожный район | ул. Ады Лебедевой, 149 | 211−95−01.
• Кировский район | ул. Ак. Павлова, 37а | 260−17−47.
• Ленинский район | ул. Мичурина, 17 | 220−90−09.
• Октябрьский район | ул. Попова, 12 | 218−01−34.
• Свердловский район | ул. ул. Парашютная, 8А | 204−06−43.
• Советский район |
• Центральный район | ул. К. Маркса, 47 | 227−73−79.
• Подразделение «Шанс» | ул. Вавилова, 53 | 201−54−91.
• Штаб ТОГГ | ул. Карла Маркса, 49 | 227−92−01.
Кроме того, в любое время можно сдать батарейки и ртутные лампы по адресу ул. Карла Маркса, 49.