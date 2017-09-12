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07:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске принимают мусор на переработку

Принести можно ртутные лампы, батарейки, пластик и бумагу.

Источник: Reuters

В Красноярске в каждом районе города до 22 сентября открываются пункты приёма бытовых отходов. Пластиковые бутылки, ртутные лампы, батарейки и бумагу принимает трудовой отряд главы города Красноярска.

«Советуем ртутные лампы сдавать не длиннее 50 см — иначе мы не сможем обеспечить им безопасное хранение. Пластиковую тару лучше заранее помыть и компактно упаковать — например, смять бутылку. Подключите к сбору мусора соседей или одноклассников — тогда вы сможете отнести всё накопленное одним разом», — советуют активисты.

Пункты приёма ТБО с 11 по 22 сентября:

• Железнодорожный район | ул. Ады Лебедевой, 149 | 211−95−01.

• Кировский район | ул. Ак. Павлова, 37а | 260−17−47.

• Ленинский район | ул. Мичурина, 17 | 220−90−09.

• Октябрьский район | ул. Попова, 12 | 218−01−34.

• Свердловский район | ул. ул. Парашютная, 8А | 204−06−43.

• Советский район | пр-т. Металлургов, 22а | 224−68−00.

• Центральный район | ул. К. Маркса, 47 | 227−73−79.

• Подразделение «Шанс» | ул. Вавилова, 53 | 201−54−91.

• Штаб ТОГГ | ул. Карла Маркса, 49 | 227−92−01.

Кроме того, в любое время можно сдать батарейки и ртутные лампы по адресу ул. Карла Маркса, 49.

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