Бабье лето придёт в Омск после 14 сентября. По данным открытых интернет-источников с четверга в Омской области прекратятся дожди, а температура воздуха повысится до +20 градусов.

К 14 сентября в Омской области потеплеет: воздуx прогреется до +15. Синоптики обещают, что в пятницу, 15 сентября, температура в регионе поднимется до +23, а в выходные, 16 и 17 сентября, воздух прогреется до +22. При этом небо будет ясным, осадков не ожидается.