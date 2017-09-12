Бабье лето придёт в Омск после 14 сентября
Синоптики предсказывают потепление во второй половине недели.
Синоптики предсказывают потепление во второй половине недели.
Бабье лето придёт в Омск после 14 сентября. По данным открытых
К 14 сентября в Омской области потеплеет: воздуx прогреется до +15. Синоптики обещают, что в пятницу, 15 сентября, температура в регионе поднимется до +23, а в выходные, 16 и 17 сентября, воздух прогреется до +22. При этом небо будет ясным, осадков не ожидается.
Отметим, что тёплым будет и начало следующей недели — период с 18 по 20 сентября.