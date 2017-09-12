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08:27 (мск), источник: АиФ Омск

Бабье лето придёт в Омск после 14 сентября

Синоптики предсказывают потепление во второй половине недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Бабье лето придёт в Омск после 14 сентября. По данным открытых интернет-источников с четверга в Омской области прекратятся дожди, а температура воздуха повысится до +20 градусов.

К 14 сентября в Омской области потеплеет: воздуx прогреется до +15. Синоптики обещают, что в пятницу, 15 сентября, температура в регионе поднимется до +23, а в выходные, 16 и 17 сентября, воздух прогреется до +22. При этом небо будет ясным, осадков не ожидается.

Отметим, что тёплым будет и начало следующей недели — период с 18 по 20 сентября.

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