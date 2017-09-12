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08:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирском зоопарке создали джунгли в вольере для обезьян

А в жилище орангутана Бату установили теплый пол, усовершенствование вольеров сделано для развития психического здоровья приматов, рассказали в зоопарке.

В Новосибирском зоопарке создали джунгли в вольере для обезьян, об этом сообщается в официальном Instagram зверинца.

Летом обитатели павильона «Тропический мир» находились в уличных вольерах, сотрудники сделали обновление жилища приматов.

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«Мы по-новому оформили вольеры, в которых живут орангутаны Бату и Захар, и вольер шимпанзе Фили и Люси. В этих помещениях смоделированы джунгли. Оформление и наполнение вольеров не просто визуально напоминает лес, но и дает возможность обезьянам двигаться и действовать так, как они делали бы это в лесу», — рассказали в зоопарке.

Шимпанзе и орангутаны получили новые гамаки.

Самые серьезные перемены произошли в вольере у орангутана Бату. В результате перепланировки вольер стал больше на 49 кубических метров, там появилась еще одна небольшая площадка, где он сможет устраивать себе спальню, также в вольере сделан теплый пол. При всех изменениях некоторые детали в жилище наших человекоподобных обезьян остались неизменными, что позволило животным узнать дом и чувствовать себя спокойно.

«Занятость и интерес — важнейшие составляющие развития и психического здоровья приматов», — резюмировали в зоопарке.

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