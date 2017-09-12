В Новосибирском зоопарке создали джунгли в вольере для обезьян, об этом сообщается в официальном Instagram зверинца.

Летом обитатели павильона «Тропический мир» находились в уличных вольерах, сотрудники сделали обновление жилища приматов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY7S5tSlVA0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В павильоне «Тропический мир» обновлены вольеры орангутанов и шимпанзе! Павильон «Тропический мир» снова готов принимать посетителей. В летние месяцы, пока его обитатели были переведены в уличные вольеры, мы поработали над жилищем приматов. Человекообразным обезьянам, как и людям, полезны новые впечатления. Особенно в условиях зоопарка. Мы по-новому оформили вольеры, в которых живут орангутаны Бату и Захар, и вольер шимпанзе Фили и Люси. В этих помещениях смоделированы джунгли. Оформление и наполнение вольеров не просто визуально напоминает лес, но и дает возможность обезьянам двигаться и действовать так, как они делали бы это в лесу. В вольерах заменены и по-другому размещены стволы деревьев. Различные канаты, развешанные замысловатым образом, имитируют ветви деревьев: одни толстые и устойчивые, другие тонкие и требуют сноровки и внимания. Также шимпанзе и орангутаны получили новые гамаки. В них можно лежать, сидеть или раскачиваться, как на качелях. Самые серьезные перемены в вольере у орангутана Бату. В результате перепланировки вольер стал больше на 49 кубических метров, там появилась еще одна небольшая площадка, где он сможет устраивать себе спальню (орангутаны известны тем, что каждый раз меняют место для ночлега). И еще в этом вольере сделан теплый пол. При всех изменениях некоторые детали в жилище наших человекоподобных обезьян остались неизменными, что позволило животным узнать дом и чувствовать себя спокойно. Бату, Захару, Филе и Люсе потребуется время, чтобы освоить все возможности новой «обстановки». Это очень хорошо. Занятость и интерес – важнейшие составляющие развития и психического здоровья приматов. #nskzoo #zoo #зоопарк #zoonsk #новосибирскийзоопарк</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-12T03:50:04+00:00">Вер 11, 2017 о 8:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы по-новому оформили вольеры, в которых живут орангутаны Бату и Захар, и вольер шимпанзе Фили и Люси. В этих помещениях смоделированы джунгли. Оформление и наполнение вольеров не просто визуально напоминает лес, но и дает возможность обезьянам двигаться и действовать так, как они делали бы это в лесу», — рассказали в зоопарке.

Шимпанзе и орангутаны получили новые гамаки.

Самые серьезные перемены произошли в вольере у орангутана Бату. В результате перепланировки вольер стал больше на 49 кубических метров, там появилась еще одна небольшая площадка, где он сможет устраивать себе спальню, также в вольере сделан теплый пол. При всех изменениях некоторые детали в жилище наших человекоподобных обезьян остались неизменными, что позволило животным узнать дом и чувствовать себя спокойно.