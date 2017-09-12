В Новосибирском зоопарке создали джунгли в вольере для обезьян
А в жилище орангутана Бату установили теплый пол, усовершенствование вольеров сделано для развития психического здоровья приматов, рассказали в зоопарке.
А в жилище орангутана Бату установили теплый пол, усовершенствование вольеров сделано для развития психического здоровья приматов, рассказали в зоопарке.
В Новосибирском зоопарке создали джунгли в вольере для обезьян, об этом сообщается в официальном Instagram зверинца.
Летом обитатели павильона «Тропический мир» находились в уличных вольерах, сотрудники сделали обновление жилища приматов.
«Мы
Шимпанзе и орангутаны получили новые гамаки.
Самые серьезные перемены произошли в вольере у орангутана Бату. В результате перепланировки вольер стал больше на 49 кубических метров, там появилась еще одна небольшая площадка, где он сможет устраивать себе спальню, также в вольере сделан теплый пол. При всех изменениях некоторые детали в жилище наших человекоподобных обезьян остались неизменными, что позволило животным узнать дом и чувствовать себя спокойно.
«Занятость и интерес — важнейшие составляющие развития и психического здоровья приматов», — резюмировали в зоопарке.