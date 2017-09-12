Челябинка будет бороться за звание «Слингомама России — 2017»

Как сообщили в Общественной палате России, в финале конкурса примут участи победительницы региональных этапов из 16 субъектов России. Анна Стельмах стала лучшей в Челябинской области. Им предстоит показать свои умения в дефиле, конкурсе намоток слингов, творческом задании и интеллектуальном конкурсе. Все задания участницы будут выполнять вместе со своими малышами в слингах.

Все участницы в течение двух месяцев в своем городе организовали для мам встречи для общения и обмена опытом, слинговстречи, недели поддержки грудного вскармливания, танцевальные флешмобы. Также мамы принимали участие в марафоне «27 дней без сахара», на котором не только отказались от вредных привычек, а также приобрели и полезные, например, каждое утро находиться в осознанном молчании 5 минут, принимать контрастный душ и верить в свои мечты.

Анна Стельмах организует танцевальный флешмоб для мам #танцы_объединяют, который поддерживают в 40 регионов России. Он состоится 16 сентября в 11 часов в ТРК Алмаз.

В Москве 19 сентября в 10.15 в парке Сокольники каждая финалистка вместе со своими семьями посадят многолетние растения возле эстрадной сцены парка, оставив частичку своего города в столице.