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08:17 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии изменятся правила записи к врачу через Интернет

Если раньше можно было просто ввести свои данные и зарегистрироваться на сайте, то теперь попасть к специалисту можно, имея учетную запись портала Госуслуги.

С 1 октября доступ через старый личный кабинет будет недоступен, сообщает Минздрав РБ.

Новую учетную запись можно подтвердить несколькими способами: обратиться в Центр обслуживания (администрацию района, ЗАГС, МФЦ или в почтовое отделение), получить код подтверждения личности письмом по почте или воспользоваться Универсальной электронной подписью.

В прежнем режиме продолжать работать и остальные способы записи на прием: через регистратуру поликлиники, единый номер 09−383 и информкиоски.

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