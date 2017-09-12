В Башкирии изменятся правила записи к врачу через Интернет
Если раньше можно было просто ввести свои данные и зарегистрироваться на сайте, то теперь попасть к специалисту можно, имея учетную запись портала Госуслуги.
Если раньше можно было просто ввести свои данные и зарегистрироваться на сайте, то теперь попасть к специалисту можно, имея учетную запись портала Госуслуги.
С 1 октября доступ через старый личный кабинет будет недоступен, сообщает Минздрав РБ.
Новую учетную запись можно подтвердить несколькими способами: обратиться в Центр обслуживания (администрацию района, ЗАГС, МФЦ или в почтовое отделение), получить код подтверждения личности письмом по почте или воспользоваться Универсальной электронной подписью.
В прежнем режиме продолжать работать и остальные способы записи на прием: через регистратуру поликлиники, единый номер 09−383 и информкиоски.