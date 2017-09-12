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08:37 (мск), источник: Sputnik.by

Лето продолжается: во вторник в Беларуси до +29°C

МИНСК, 12 сен — Sputnik. По-летнему теплая погода сохранится в Беларуси во вторник 12 сентября: местами днем воздух прогреется до +29°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Источник: Sputnik.by

«Максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от +23 до +29°C», — сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что в западных районах Беларуси днем будет прохладнее — там воздух прогреется только до +19..+22°C.

При этом, по информации синоптиков, кратковременные дожди ожидаются только по западу Беларуси, местами там прогремят грозы.

В Минске осадков во вторник не ожидается, а в дневные часы термометры покажут от +24 до +26°C.

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