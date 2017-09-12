Лето продолжается: во вторник в Беларуси до +29°C
МИНСК, 12 сен — Sputnik.
МИНСК, 12 сен — Sputnik.
«Максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от +23 до +29°C», — сказали в Гидромете.
Там также уточнили, что в западных районах Беларуси днем будет прохладнее — там воздух прогреется только до +19..+22°C.
При этом, по информации синоптиков, кратковременные дожди ожидаются только по западу Беларуси, местами там прогремят грозы.
В Минске осадков во вторник не ожидается, а в дневные часы термометры покажут от +24 до +26°C.