Лето продолжается: во вторник в Беларуси до +29°C

Источник: Sputnik.by

«Максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от +23 до +29°C», — сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что в западных районах Беларуси днем будет прохладнее — там воздух прогреется только до +19..+22°C.

При этом, по информации синоптиков, кратковременные дожди ожидаются только по западу Беларуси, местами там прогремят грозы.