Aesel и Qajrat: как будут выглядеть казахские имена на латинице

Источник: Nur.kz

Давайте возьмем несколько имен со специфичными казахскими буквами и посмотрим, как они теперь будут выглядеть.

Әйгерім станет Aejgerim, Әсел — Aesel, красивое имя Ләйлә превратится в Laejlae, Мәлік — Maeliк, Кәмилә — Кaemilae.

Имена с буквой «ғ» теперь нужно будет писать через «gh». Ғани — Ghani, Нағима — Naghima, Сағындық — Saghyndyq.

Упущение разработчики алфавита допустили с буквами «i» и «и», объединив их в одну латинскую «i». Имя Игілік теперь потеряет свое звучание — Igiliк.

Буква «й» пишется как «j»: Абылай — Abylaj, Ертай — Ertaj, Айбек — Ajbek, Абай — Abaj.

Хорошо смотрятся имена с буквой «қ», замененной на «q». Қайрат — Qajrat, Қаламқас — Qalamqas, Қарақат — Qaraqat, Бақыт — Baqyt.

Буква «ң» теперь — «ng», Іңкәр — Ingkaer. Буква «ө» — «oe», Өркен — Oerken.

В соцсетях казахстанцы пишут, что при выборе имени будущему ребенку теперь стоит подумать дважды — проверить его не только на звучание, но и на написание, чтобы имя не выглядело странно.

Немного странно как раз выглядят имена, где вместо гласной «у» теперь согласная «w». Қуаныш — Qwanysh, Зәуре — Zaewre, Айсұлу — Ajsulw, Күнсұлу — Кuensulw.

Красивое и простое написание у имени Нұрсұлтан — Nursultan, буква «ұ» превратилась в «u». Мягкая «ү» стала сочетанием «ue»: Гүлназ — Guelnaz, Үмітжан — Uemitzhan, Жүніс- Zhuenis.

«Ы» стала латинской «у»: Айбын — Ajbyn, Ырысты — Yrysty, Ыкылас — Ykylas.

Про букву «я» разработчики и вовсе забыли, не указав ее ни в алфавите, ни в диграфах. Логично предположить, что она записывается как «ya»: Ілияс — Iliyas, Әсия — Aesiya.

Стоит отметить, что имена многих казахстанцев «обрусели» и не записываются через специфичные казахские буквы. К примеру, Айсулу, Алия, Камила — написание каждого имени индивидуально.

А вот так будет выглядеть самое длинное казахское слово «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан» — Qanaghattandyrylmaghandyqtaryngyzdan.